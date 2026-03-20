Comiendo por Colombia: de paseo por los Santanderes

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Dos departamentos con el mismo nombre, pero con identidades muy distintas. Por un lado, el Norte de Santander con una riqueza gastronómica notable y por el otro, su vecino del sur con varios pueblos que figuran entre los más hermosos del país. Los dos comparten su plato icónico: el mute, con algunas diferencias.
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Me imagino que, como yo, gran parte de la gente no tiene clara la razón del por qué tenemos dos departamentos con el mismo nombre: “el Estado Soberano de Santander, creado en 1857, se dividió en dos en 1.905: Santander y Norte de Santander. La gran extensión hacía difícil su administración y se buscó dar mayor autonomía a cada región.” Para nosotros con las nuevas vías, llegar hasta allá por Puerto Berrío se volvió súper fácil.