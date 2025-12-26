x

Así fueron las fiestas de barrio que pusieron a bailar a Medellín este 25 de diciembre

En Manrique Oriental y en el Doce de Octubre hubo dos fiestas que reunieron a miles de personas para celebrar la Navidad.

  • En el Doce de Octubre estuvo Ryan Castro realizando un concierto gratuito (en la foto), mientras que en Manrique la música estuvo a cargo de Siguarajazz. FOTO: Cortesía
El Colombiano
26 de diciembre de 2025
bookmark

El jueves, en la calle 75C, en Manrique Oriental, todo era baile. En esa vía estrecha, rodeada a lado y lado por balcones iluminados con alumbrado navideño, entre las 4:00 de la tarde y las 3:00 de la mañana, se reunieron cientos de personas, en lo que nació hace casi treinta años como una fiesta de barrio y hoy es una tradición navideña.

Fue hace más de 28 años que la orquesta Siguarajazz, formada en la zona nororiental de Medellín, comenzó a tocar salsa, cumbias y porros el 25 de diciembre. Al principio, los que llegaron a esta parranda decembrina fueron los vecinos y amigos de los músicos, quienes también utilizaron este espacio para celebrar el año musical que pasó y el que estaba por venir.

Después, se regó la “bola” y empezaron a asistir los de las cuadras aledañas y personas que vivían en otros barrios. Ahora hasta de diferentes municipios del Valle de Aburrá se congregan para bailar y cantar junto a la orquesta.

Por ejemplo, Julio César Caicedo, quien asistió a la fiesta de este año, cuenta que desde hace algunas ediciones había querido ir al evento de Singuarajazz. De San Antonio de Prado, pero ahora residente en Bogotá, encontró esta ocasión como la ideal para “parchar” en su ciudad después de estar lejos. “Uno llega y es chévere encontrarse con el ambiente del barrio. Un barrio que no es de uno, pero que está abierto a los que no son de ahí”, asegura.

Desde una tarima pequeña, ubicada en mitad de la calle, Siguarajazz interpreta las canciones que a todos ponen a bailar. Ojitos chinos, Yo te doy si quieres la razón y Lágrimas son algunos de los éxitos que tocaron con la compañía de gritos, aplausos y hasta el sonido de los instrumentos que llevaron algunos de los asistentes.

El concierto gratuito de Ryan Castro en el Doce de Octubre

A poco más de 20 minutos de Manrique, en el Doce de Octubre también hubo fiesta, pero al ritmo del reguetón. Desde las 5:00 de la tarde hasta el amanecer del viernes, Ryan Castro le dio inicio a Los chorros con Richy, el concierto gratuito que fue el regalo de Navidad del cantante para su ciudad.

“Qué guayabo, qué fiesta, qué momento el de ayer con toda la gente de mi barrio que siempre ha estado ahí para mí, gracias a todos los que fueron y parcharon con nosotros”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, donde compartió fotografías y videos del show.

Con calles cerradas, Castro interpretó algunos de sus éxitos más conocidos como Sanka, Ba Ba Bad y Mujeriego, al igual que Mi fortuna, su tema navideño del 2025. Y los invitados no faltaron: compartió escenario con el puertorriqueño Randy Nota Loca y con el cantante de salsa David Hazan.

Para muchos de sus fanáticos, este concierto fue el abrebocas del show que realizará el artista el 25 de abril de 2026 en el Atanasio, que será su primera vez en un estadio y el único espectáculo que dará en Colombia el año siguiente.

Como diciembre todavía no acaba, las fiestas tampoco. Este domingo, en Campo Valdés, se realizará el fin de año salsero en la Carrera 50C #79-64. El evento es organizado por la orquesta Son de la 92 y comenzará a las 2:00 de la tarde. Y el 30 de diciembre, en el sector del Obelisco, habrá una marranada bailable a partir de las 2:00 de la tarde.

