FIAV Bogotá 2026 comienza este sábado: así podrá disfrutarlo gratis

Durante diez días se vivirá la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (Fiav Bogotá), que contará con una amplia programación gratuita de obras y espectáculos de calle, repartidos por toda la ciudad, incluyendo a representantes de cuatro carnavales y fiestas representativas del Caribe colombiano.
Además, por primera vez, parte de la programación del festival llegará a 18 ciudades a través de la estrategia Circuitos Vivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
Grandes espectáculos de teatro, danza, circo, música y todas las artes vivas de Colombia y el mundo se toman al país y a su capital, Bogotá, desde este viernes y hasta el 5 de abril.
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El Festival también llegará a calles, plazas y parques de Bogotá con obras y espectáculos que se presentarán en espacios como el Parque de la Independencia, la Plaza de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación, el Centro Felicidad de Chapinero, el Parque Chiminigagua, la plazoleta del Portal de Suba, la bahía del Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella y el Parque de los Hippies.
En esos lugares se podrá ver lo mejor del circo y del clown a nivel mundial con obras como ‘Boxeo en la calle’, un espectáculo del humorista y comediante neozelandés Fraser Hooper; ‘The Flow’, de Lai Yee, un reconocido artista callejero de Hong Kong; y ‘Ballet Poulet’, de Fanzini Productions, una obra de Irlanda que combina el clown con la danza.