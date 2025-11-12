¡No se lo pierda! El Festival Entre Redes dará a conocer el talento de los más pequeños de Medellín

Este miércoles, el Festival Entre Redes llegará a su segunda edición. A partir de las 2:00 de la tarde, en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez se llevará a cabo una jornada cultural en la que la música, la danza, el teatro, el audiovisual y el arte serán los protagonistas.

“Vamos a ver lo mejor de las artes plásticas, las artes audiovisuales, la danza, el teatro y la música, y todo el aprendizaje que nuestros niños y jóvenes han tenido en este año 2025”, explicó Cristian Cartagena, subsecretario de Arte y Cultura de Medellín.

En esta ocasión, el lema del evento gratuito es “Entre Redes, un viaje donde el protagonista eres tú”, el cual invita a toda la ciudadanía a habitar la ciudad, conocer los diferentes procesos sociales que en esta se están realizando y a disfrutar de la variada oferta cultural.

El festival contará con dos momentos centrales. El primero es el acto de apertura donde los asistentes podrán disfrutar de muestras artísticas y experiencias creativas diversas. El otro es la clausura que estará a cargo del ensamble “La tierra del sol”, una puesta en escena protagonizada por participantes de las cinco redes artísticas de Medellín y que ofrecerá un recorrido simbólico por los 350 años de Medellín.