Prográmese con la primera edición del Festival Distrito San Ignacio

En Medellín la playa no tiene nada que ver con el mar, sino con la cultura. La avenida La Playa, en el centro de la ciudad. Ha sido uno de los grandes escenarios de la historia cultural local –allí tienen sede Bellas Artes, la primera institución formal de artes de Medellín y el Teatro Pablo Tobón Uribe–, por lo que será el punto central del primer festival del Distrito San Ignacio que se realizará entre el hoy jueves 25 y el domingo 28 de septiembre.
Le puede interesar: En Medellín sigue la fiesta de las artes: comienza la Temporada Cultural con 235 actividades
Habrá conciertos de todo tipo de música, danza y teatro, mucho teatro, porque si por algo caracteriza al distrito San Ignacio es la gran presencia de teatros en la zona. El festival, además, nace con la idea de consolidarse como el marco inaugural de la gran temporada de teatral de Medellín.
“Nosotros queremos articular esto como una franja anual, porque un octubre arranca lo que nosotros llamamos la gran temporada teatral, empiezan los grandes festivales, el Festival Colombiano de Teatro que hace el Ateneo Porfirio Barba Jacob, el Festival de Teatro Comfama, en fin, se activan todas las salas. Además, queremos que la gente sepa que en el distrito siempre puede encontrar algo maravilloso. Nosotros tenemos más o menos 300 eventos culturales cada mes”, dice Ana María Muñoz, directora del Distrito San Ignacio.