Festival de Poesía de Medellín anuncia fechas y algunos de los invitados a su edición 36

Del 4 al 11 de julio de 2026 se celebrará la edición 36 del Festival Internacional de Poesía de Medellín. El encuentro contará con la participación de diez poetas internacionales seleccionados a través de una convocatoria abierta lanzada en noviembre de 2025, cuyo resultado fue anunciado esta semana.
Según los organizadores, al llamado respondieron 802 poetas provenientes de 48 países, en una muestra de diversidad lingüística y cultural, según el acta del jurado. El proceso de selección estuvo a cargo de Soledad Fariña, Gabriel Franco y María Sánchez, quienes realizaron una lectura y deliberación sobre las obras recibidas antes de elegir a los participantes.
En el acta, el jurado destacó la pluralidad geográfica y temática de las propuestas, además de la calidad de los textos. Señaló que las obras exploraron distintas formas del lenguaje poético, desde apuestas de depuración formal hasta escrituras narrativas o experimentales. También identificó poemas centrados en la intimidad y la memoria, y otros enfocados en las violencias, las transformaciones sociales y las preguntas contemporáneas.