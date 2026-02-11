Festival de Poesía de Medellín anuncia fechas y algunos de los invitados a su edición 36

Del 4 al 11 de julio de 2026 se celebrará la edición 36 del Festival Internacional de Poesía de Medellín. El encuentro contará con la participación de diez poetas internacionales seleccionados a través de una convocatoria abierta lanzada en noviembre de 2025, cuyo resultado fue anunciado esta semana. Siga leyendo: Jorge Alberto Restrepo Gómez: La salvaje ternura de la poesía del Gallero Según los organizadores, al llamado respondieron 802 poetas provenientes de 48 países, en una muestra de diversidad lingüística y cultural, según el acta del jurado. El proceso de selección estuvo a cargo de Soledad Fariña, Gabriel Franco y María Sánchez, quienes realizaron una lectura y deliberación sobre las obras recibidas antes de elegir a los participantes. En el acta, el jurado destacó la pluralidad geográfica y temática de las propuestas, además de la calidad de los textos. Señaló que las obras exploraron distintas formas del lenguaje poético, desde apuestas de depuración formal hasta escrituras narrativas o experimentales. También identificó poemas centrados en la intimidad y la memoria, y otros enfocados en las violencias, las transformaciones sociales y las preguntas contemporáneas.

Los diez poetas seleccionados para participar en la edición 36 del festival son: Alice S. Yousef (Palestina), Ariel Rosé (Polonia), Bernard Engel (España), Denise León (Argentina), Diana Carolina Daza (Colombia), Imèn Moussa (Túnez), Leandro Calle (Argentina), León Guerrero (Honduras), Marisol Vera Guerra (México) y Tilsa Otta (Perú). El jurado señaló que las voces elegidas dialogan entre sí y con el espíritu del festival, y que su presencia contribuirá a fortalecer el carácter internacional del encuentro. Asimismo, subrayó que la participación en la convocatoria refleja la vigencia de la poesía. En el documento, los jurados agradecieron a los 802 poetas que enviaron sus trabajos y a la organización del Festival Internacional de Poesía de Medellín por sostener el evento año tras año. Le puede interesar: Las nuevas voces de la poesía antioqueña

