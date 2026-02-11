x

Estos son los cabecillas del ELN responsables de atentado a escoltas del senador Jairo Castellanos

El violento ataque ocurrió el 5 de febrero pasado cuando la camioneta blindada, del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos (del partido Alianza Verde), transitaba por la vía Tame-Fortul, en Arauca.

  • Guerrilleros del ELN que atacaron el vehículo del senador Jairo Castellanos. FOTO: AFP
    Guerrilleros del ELN que atacaron el vehículo del senador Jairo Castellanos. FOTO: AFP
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 6 horas
bookmark

Un equipo especial de la Fiscalía avanza en la investigación tras el atentado contra dos de los escoltas del senador Jairo Castellanos mientras se movilizaban en la vía entre Tame y Fortul, en Arauca, el pasado 5 de febrero.

En las primeras pesquisas del caso, EL COLOMBIANO conoció que el ente acusador ya tendría identificados a una parte de los guerrilleros del ELN que aparecen en un video difundido en redes sociales donde se observan disparando más de 400 veces contra el vehículo, como confirmó el propio congresista Castellanos.

En el registro se ve la camioneta con múltiples disparos donde fueron asesinados Wilmer Antonio Leal, quien era conductor escolta adscrito a la UNP, y Esmeli Manrique, hombre de protección de la Policía Nacional.

EL COLOMBIANO accedió a parte de documentación de inteligencia militar donde están descritos los principales cabecillas del Frente de Guerra Oriental del ELN que habrían ejecutado la acción armada contra el esquema del congresista Castellanos, y sobre los cuales la Fiscalía pone la mirada.

En los documentos aparecen ocho guerrilleros del ELN señalados de ser cabecillas de esa organización en Arauca a través de dicho frente. Arriba de ellos al mando figura Arturo Archila Rincón, alias Raúl o Nacho, y sobre quien las autoridades indagan si habría estado detrás de la orden de disparar contra la camioneta del congresista entre Tame y Fortul.

Alias Raúl habría sido delegado desde 2021 por ‘Pablito’ para coordinar acciones armadas en Arauca y todo lo político.

“Pablito dejó de tener un mando formal sobre este frente de guerra porque pasó a ser miembro del Comando Central. En 2021, cuando Nicolás Rodríguez Gabino renuncia o se hace a un lado, él pasa a ser el tercero al mando y, por tanto, se convierte en el comandante militar del ELN. Esto significa que Raúl (o Nacho) asciende como principal jefe y comandante político-militar de esa estructura, el Frente de Guerra Oriental”, dijo una fuente a EL COLOMBIANO.

Alias Pablito y sus lugartenientes se esconden en Venezuela, al otro lado de la frontera, en el vecino estado de Apure, desde donde coordinan las operaciones en el oriente del país. Esta situación ha dificultado su persecución.

Bajo el mando de alias Raúl o Nacho están ocho subversivos, sobre los que se indaga también, que se encargan de liderar unas subestructuras criminales de ese Frente de Guerra Oriental. Ellos son alias Dumar Guevara; ‘Indio’, ‘El poeta’, ‘Malverde’, ‘Pedro Pablo’, ‘Vallenato’ y ‘Cura’. Al mando de este último, otros guerrilleros señalados como ‘Pate Agujo’, ‘Toto’, ‘Chácaro’, ‘Leonel’ y alias Capón.

Hay que recordar que el violento ataque ocurrió cuando la camioneta, perteneciente al esquema de seguridad del congresista de la Alianza Verde, fue interceptada en un retén ilegal y, después de no acatar la orden de pare, fue atacada con ráfagas de fusil por al menos ocho hombres, cuatro de ellos quedaron grabados en el video que ha circulado en redes sociales.

Los escoltas se desplazaban en el vehículo sin el parlamentario en ese momento, ya que este se encontraba realizando gestiones políticas en Yopal, Casanare. Precisamente ese esquema se dirigía hacia el punto donde él estaba para recogerlo, cuando ocurrió el ataque armado.

Tras varios días de incertidumbre, el ELN emitió un comunicado el 10 de febrero asumiendo la autoría del atentado. Este hecho generó un fuerte rechazo nacional, motivando al Gobierno Nacional a ofrecer una recompensa de hasta $200 millones por información que permita la captura de los responsables materiales de este doble homicidio.

Una estructura con 1.421 combatientes

En el Frente de Guerra Oriental, responsable del atentado a la caravana el senador Jairo Castellanos, ya no está al mando alias Pablito, el temido líder guerrillero del ELN que desde 2021 ascendió al Comando Central de ese grupo.

Según estimaciones de inteligencia del Ejército, este Frente de Guerra cuenta con 1.421 combatientes divididos en cinco frentes territoriales, cinco compañías, un frente urbano y dos comisiones.

Actualmente, su influencia se proyecta hacia la región del Catatumbo, donde libra una guerra por el control territorial contra las disidencias del Frente 33, estructura que sumaría alrededor de 500 integrantes.

A esto se suma la preocupación por alertas recientes que señalan posibles intentos del Clan del Golfo y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) de ingresar a la región.

Ahora, tras el atentado al congresista Castellanos, la pregunta sería si esto se trata de una mera coincidencia o de una retaliación.

En Arauca, la estructura se subdivide en dos frentes territoriales: el Domingo Laín, que comanda alias Dúmar, al frente de 150 combatientes; y el Batallón Héroes y Mártires, de alias Vallenato, con cerca de 160 integrantes.

Estas facciones se ramifican a su vez en 12 comisiones, con las que copan territorios en los municipios de Arauca, Arauquita, Fortul, Cravo Norte, Tame, Puerto Rondón y Saravena.

Esas células terroristas ubican sus milicianos en vías intermunicipales, siendo los trayectos más críticos Arauquita-Saravena, Tame-Fortul y Tame-Arauquita-Arauca.

