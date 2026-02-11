Video | Hostigamientos, ataques a un helicóptero y guerrilleros patrullando: así van los tres días de terror de El Carmen, Norte de Santander

El municipio de El Carmen, ubicado en la región del Catatumbo, Norte de Santander, completa 72 horas bajo asedio criminal, pues desde la madrugada del lunes 9 hasta este miércoles 11 de febrero de 2026, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha mantenido a la población civil y a la fuerza pública en un estado de zozobra constante, marcado por ataques con explosivos, el uso de drones y patrullajes de hombres armados en pleno casco urbano.

El asedio comenzó el lunes en el corregimiento de Guamalito, zona rural de El Carmen, cuando integrantes del ELN atacaron la subestación de policía local utilizando fusiles de largo alcance y artefactos explosivos.

Durante el enfrentamiento, según el reporte de las autoridades, un francotirador asesinó al subintendente Andrés Felipe de la Hoz mientras este protegía las instalaciones.