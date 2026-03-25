Prográmese en Semana Santa: así será el Festival de Música Religiosa en Marinilla

El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que declaró patrimonio inmaterial de la Nación las tradiciones de Semana Santa de Marinilla y el Festival de Música Religiosa de ese municipio. La noticia se conoció pocos días antes del inicio de la edición 49 del evento cultural, que este año irá del 28 de marzo al 4 de abril y reunirá cerca de 250 artistas invitados de Antioquia y Colombia.
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El evento, organizado por la Corporación Amigos del Arte de Marinilla, contempla diez conciertos distribuidos entre la Capilla de Jesús, el Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez y el Templo Sagrado Corazón de Jesús.