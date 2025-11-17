El fenómeno Frankenstein de Guillermo del Toro, la película más vista de Netflix

No es fácil que nuestro crítico de cine Samuel Castro le dé cinco estrellas a una película, pero con Frankenstein, la nueva cinta del director mexicano Guillermo del Toro, no había otra opción: “Es el cenit de la carrera de del Toro, que pareciera haberse preparado toda una vida y decantado todas sus obsesiones (el melodrama, los monstruos, las relaciones de los hijos con sus padres, el romanticismo) para proponernos esta interpretación del clásico de Shelley”, nos dijo.
Hoy, tras una semana larga desde su estreno en Netflix, la plataforma confirma que es la película más vista en el mundo con más de 29 millones de visualizaciones y la número uno en 72 países, incluyendo Colombia. ¿Por qué este fenómeno con una historia tan conocida?
Que el nombre de Guillermo del Toro esté en este Frankenstein, del que tantas cintas se han hecho desde que Mary Shelley escribió el libro hace más de 200 años, es la razón primordial. Del Toro es uno de los directores más prolíficos en el cine de fantasía, y quien mezcla elementos fantásticos y monstruosos con una profunda carga emocional y temática en cada una de sus películas. El mexicano cumple su más grande sueño. “Hay mucho de mi en esta película. Ya había mucho en La forma del agua, en El Laberinto del Fauno (...) Esta película tiene momentos que me han pasado a mí. Algunos durante el secuestro de mi papá, a nivel personal o con mi familia, es imposible no hacer autoretrato con el arte”, dijo en la presentación de la misma en México hace un par de días.