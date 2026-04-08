Motel de mala muerte: la obra paisa que da rostro a las víctimas de feminicidio

El 9, 10 y 11 de abril, a las 7:30 p. m., en el Ateneo Porfirio Barba Jacob, con entrada de aporte voluntario, el grupo de teatro Escena 3 presentará la obra Motel de mala muerte, una puesta en escena dirigida y escrita por Alfredo Mejía Vélez, que aborda el feminicidio a partir de una estructura que combina comedia y denuncia social.

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La obra, interpretada por Diana Torres, Marisol Graciano y David Mesa Hernández, tiene una duración de una hora. Debido a su lenguaje y a las situaciones que se desarrollan en escena se recomienda que los asistentes sean mayores de 14 años. Antes de este estreno en la ciudad, la obra se presentó en Copacabana, Antioquia, en Bogotá y en Argentina.

Mejía Vélez le contó a EL COLOMBIANO que la obra surgió de un proceso de investigación motivado por un caso cercano de feminicidio, ocurrido en 2024 en Copacabana. La víctima, una joven de 19 años vinculada en su adolescencia a procesos teatrales, fue asesinada por un hombre que también había participado en espacios similares. Este hecho desencadenó en el grupo una indagación sobre las cifras del feminicidio en la región.

El equipo creativo consultó datos de organizaciones no gubernamentales, entidades públicas y reportes de prensa. De acuerdo con Mejía Vélez, las cifras analizadas evidencian un aumento sostenido de los casos y altos niveles de impunidad. Entre los datos recopilados, se señala que la mayoría de los casos queda sin condenas ni esclarecimientos judiciales de los hechos.