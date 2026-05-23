Amor bajo llave: la moda de colgar candados en el Puente de Occidente

David Mesa y Jeimy Montoya llevan si acaso cinco meses de haberse conocido pero decidieron sellar su amor con un símbolo que para ellos promete que nada ni nadie podrá disolver el vínculo que han creado. Viajaron a Santa Fe de Antioquia, tomaron un candado, lo guindaron de la baranda del Puente de Occidente y arrojaron las llaves al río Cauca.
El día en que los periodistas de EL COLOMBIANO presenciamos la escena, el primero de mayo pasadas las diez de la mañana, ambos caminaban por uno de los dos carriles peatonales de la estructura que tiene un carácter patrimonial, como tratando de no llamar la atención; mientras él le hacía cortina, ella efectuaba la operación a hurtadillas, por si alguien pudiera prohibirlo. Y culminaron el rito con un beso profundo y prolongado en medio de un sol inclemente.
El ceremonial del candado es una costumbre muy extendida en varias ciudades europeas y no se sabe muy bien cómo llegó a Colombia pero es claro que va tomando fuerza.
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En el año 2023, cuando la Gobernación dirigió la restauración del Puente de Occidente, desmontaron tantos candados que se llevaron a botar un costalado. No obstante, la medida a todas luces tuvo un efecto efímero, pues el día de la visita de este medio contó por lo menos 520 candados en las barandas de seguridad del carril peatonal derecho —en sentido Santa Fe de Antioquia-Olaya— mientras que en el costado izquierdo había 378 y hasta en el central, por donde circulan solo bicicletas y automotores de dos, tres y cuatro ruedas, se divisaban una que otra aseguranza de ese tipo.
“No los contamos ni pesamos, pero eran una cantidad impresionante”, recuerda el ingeniero de la Secretaría de Infraestructura Juan Fernando Franco, quien supervisó aquellos trabajos realizados por una firma contratista.
No era ni la primera vez que reparaban esta emblemática obra que fue declarada monumento nacional en 1978 ni tampoco la primera en que quitaban candados. De hecho, en el año 2000 hubo un mantenimiento a fondo en el que incluso cambiaron algunas partes de la madera que estaba destrozada y, como solo estaba la calzada para vehículos livianos, le anexaron los dos pasos peatonales. Después de eso, ya sin la amenaza de los carros al pasar por la misma calzada, fue que muchos comenzaron a enamorarse en el Puente de Occidente, llamado oficialmente José María Villa.