UPB celebra noventa años con una exposición de Miguel Ángel Betancur

Aunque no se trata de una retrospectiva formal, la muestra ofrece un panorama de los materiales, técnicas y temas que Betancur ha trabajado durante 53 años de ejercicio escultórico. En sala se encuentran obras en barro —material que el artista define considera “el carboncillo del escultor”—, piedra, mármol italiano, madera de cedro y bronces de pequeño formato. La selección permite observar las formas en que su trabajo se conecta con la escuela Bachué, aquella que trajo los temas de la nación a la escultura colombiana.

Siga leyendo: Rogelio Salmona hizo de Bogotá su galería y el Ministerio de Culturas quiere que su obra se reconozca Patrimonio Mundial de la Humanidad

Los nombres son el destino. Esto, que es cierto para todos, adquiere dimensión en la carrera del escultor Miguel Ángel Betancur Tamayo. Cuenta él mismo que su padre, José Horacio Betancur, dijo al escoger sus nombres: “si va a hacer artista, que se firme Miguel Ángel. Si va a ser otra cosa, que se firme Nutibara”. A la postre, Miguel Ángel se convirtió en uno de los referentes de la escultura antioqueña, así queda claro con las 32 piezas de la exposición Miguel Ángel Nutibara, que por estos días esta abierta en el primer piso de la Biblioteca de la UPB.

El escultor inició su formación académica en 1973 en el entonces Instituto de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, hoy Facultad de Artes. Sin embargo, su vínculo con la escultura comenzó desde la infancia, cuando su padre le enseñó a modelar un pez a los cinco años. Durante su etapa universitaria fue monitor durante cuatro años y tuvo de maestro a Gustavo López, quien décadas atrás también había sido profesor de su padre. Desde 1974 ha realizado más de 80 exposiciones individuales y colectivas en museos y galerías de Medellín, Antioquia y otras ciudades del país.

Uno de los ejes que contextualiza el homenaje es la relación histórica entre la UPB y la obra de Betancur. La universidad conserva tres esculturas del artista en su colección patrimonial. La más emblemática es Industria, una obra monumental en concreto, realizada entre 1976 y 1977 para conmemorar los 20 años de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Esta pieza, próxima a cumplir 50 años, se ha integrado al paisaje cotidiano del campus y es un referente visual para la comunidad universitaria.

Le puede interesar: En El Peñol está la artista más joven de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín

El curador de la exposición, Julián Monsalve Correa, explicó que esta muestra inaugura una serie de seis exposiciones previstas para el año, todas dedicadas a artistas vivos con vínculos con la universidad. La agenda incluye propuestas de Norman Botero y una exposición dedicada a Juan Carlos Velázquez Rúa, sacerdote, tallador y egresado de la UPB, quien presentará unas tallas inspiradas en el viacrucis.

La muestra está abierta a toda la ciudadanía, de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. La entrada es gratuita.