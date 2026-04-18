Eduardo Luis revela en su libro cómo pasó de cargar cables a ser uno de los narradores más populares de Colombia

El día que narra un partido de fútbol es sagrado para Eduardo Luis López: nada de licor, nada de rumba, no toma ninguna bebida gaseosa, nada que burbujee; duerme muy bien, tampoco fuma.
Para el Mundial de fútbol que viene (en el que va a narrar varios partidos para el Canal RCN, Win Sports y La FM de RCN Radio) se está preparando como si fuera un futbolista en concentración: “Estoy enfocado, cuidándome, entro a concentración como un jugador”, dice.
Sabe que serán 45 días intensos: pasará de una ciudad a otra con pocas horas de sueño. “En la maleta cargaré de todo, un montón de antigripales, vitamina C, son muchos días intensos, de narrar un partido, arrancar a un aeropuerto, viajar, dormir 3 horas, narrar otro partido, un viaje más y así, al aire constantemente”.
Uno de los narradores de fútbol más escuchados en Colombia –querido por muchos, criticado por otros– conversó con EL COLOMBIANO porque acaba de lanzar un libro: Insistir, persistir y no desistir, una de sus frases de batalla. Asegura que no son unas memorias, son más bien –como dice el libro– “lecciones de barrio y fútbol para ganar en la vida”. Es la historia de un muchacho “soñador, persistente y loco” que puede servir de ejemplo para muchos.
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A Eduardo Luis lo conocí como Luis Eduardo, cuando ambos manejábamos las consolas de las emisoras musicales en RCN Radio a mediados de los 90. Siempre quiso ser narrador. Lo decía todo el tiempo. Su padre, el comentarista deportivo Carlos Freddy López no se lo permitió de primerazo, pero él trazó un plan. La meta era clara desde la infancia y para cumplir el sueño sabía que tenía que demostrar que podía hacerlo por encima del apellido López que en Medellín ya era un referente en el periodismo deportivo.