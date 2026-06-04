“Ningún juez me ha notificado de orden de captura o sanción”: Briceño pide anular sanción por desacato en tutela de Gloria Cuartas

En la madrugada del 3 de junio, RTVC aseguró que un juzgado había pedido un día de detención contra el congresista electo, Daniel Briceño, del Centro Democrático, por desacatar un fallo de retractación. Sin embargo, aquella decisión judicial que lo sancionó quedó bajo revisión luego de que él mismo solicitara la nulidad del trámite ante el Juzgado 24 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
En el recurso, presentado el 2 de junio, Briceño argumenta que desconocía las actuaciones adelantadas en el proceso después de diciembre de 2025 y sostiene que solo supo de la sanción cuando la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, hizo referencia a ella en una publicación en la red social X.