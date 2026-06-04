Norteamérica: La última estación para los ases de una generación dorada

La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 será la última presentación mundialista para muchas estrellas del deporte rey. Carreras internacionales del primer nivel llegan a su ocaso en la cita de este año.
Para la mayoría, será el chance final de poder conseguir el trofeo más deseado. Para otros, el evento representará una ocasión especial de revivir el pasado al levantar su segundo título mundialista. Algunos no aspiran directamente al campeonato, pero se ilusionan con darle una alegría más a su país. Aquí presentamos 6 estrellas que quizá no vuelvan a jugar un Mundial de fútbol después de Norteamérica 2026.