Norteamérica: La última estación para los ases de una generación dorada

La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 será la última presentación mundialista para muchas estrellas del deporte rey. Carreras internacionales del primer nivel llegan a su ocaso en la cita de este año. Para la mayoría, será el chance final de poder conseguir el trofeo más deseado. Para otros, el evento representará una ocasión especial de revivir el pasado al levantar su segundo título mundialista. Algunos no aspiran directamente al campeonato, pero se ilusionan con darle una alegría más a su país. Aquí presentamos 6 estrellas que quizá no vuelvan a jugar un Mundial de fútbol después de Norteamérica 2026.

Última opción para El Bicho

Cristiano Ronaldo (41 años de edad) lo ganó todo como futbolista: 5 Balones de Oro, cinco Champions League, una Eurocopa, una Nations League y un sinfín de logros colectivos a nivel local y premios individuales. Sin embargo, al astro portugués le falta un título que le quita el sueño: La Copa del Mundo. En su sexta participación, Cristiano debe liderar a Portugal en el Grupo K ante Colombia, Uzbekistán y Congo. En el 2006 llegó a semifinales del torneo y este año aspira a ganar el torneo con una gran generación de jugadores lusos que le acompañan. “¡Comienza la Misión Mundial!”, publicó en sus redes sociales el capitán portugués. El reto para CR7 es aparecer en instancias finales de la Copa del Mundo, pues sus 8 goles en 24 partidos los marcó en fases de grupos.

Lionel va por el bicampeonato

El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi también tendrá su sexto Mundial en Norteamérica 2026. “La Pulga”, que para gran parte de los aficionados del fútbol es el mejor jugador de la historia, quiere repetir lo conseguido en Catar 2022 cuando la Albiceleste alcanzó la gloria y ganó esa edición. De la mano de Lionel Scaloni, Messi marcará el camino de sus compañeros para conseguir algo inédito en la Selección Argentina: el bicampeonato mundial. El argentino cumplirá 39 años el 24 de junio y con esa edad, hará todo lo posible por ganar el torneo y acrecentar su leyenda en el olimpo del balompié. Messi ha jugado 28 partidos mundialistas, en los que marcó 13 goles y dio 8 asistencias.

Neuer: experiencia y seguridad

A sus 40 años, el guardameta del Bayern Múnich, Manuel Neuer, tendrá la misión de defender el pórtico de Alemania en el Mundial. El golero jugó los últimos 5 mundiales, ganó el de Brasil 2014 como gran figura, pero después no pudo pasar de fase de grupos en Rusia 2018 y en Catar 2022. Ahora, tras haber renunciado después de la Eurocopa 2024, fue convencido por Julian Nagelsmann, el seleccionador teutón, de jugar su último Mundial tras el buen nivel mostrado en la Champions League 2025/26. La gran polémica en Alemania pasa por la elección del entrenador de poner a Neuer como titular por encima de Oliver Baumman, quien hizo el proceso eliminatorio. Sin embargo, el nivel de Neuer es óptimo para ser el guardapalos titular de la cuatro veces campeona del mundo. Solo se podrá comprobar si es correcta la decisión en el transcurso del Mundial.

Crece el mito de Luka Modric

Si existe un jugador histórico de las últimas ediciones mundialistas que no pudo levantar el título es Luka Modric. El capitán croata puso a la selección balcánica en el mapa. Un volante talentoso, de carácter y siempre sereno, fue la cara de la mejor generación futbolística de Croacia en las últimas cuatro Copas del Mundo. Hoy por hoy, a sus 40 años, sigue liderando el barco de los Manteleros, conjunto que llevó a la final del Mundial de Rusia 2018 y a las semifinales en Catar 2022. Lukita, que ganó el Balón de Oro hace 8 años, jugará su quinto Mundial (solo faltó a Sudáfrica 2010), como capitán y acompañado de muchos otros protagonistas croatas como Iván Perisic, Andrej Kramaric o Borna Sosa, quienes seguramente tengan, al igual que Modric, su último baile mundialista. Lukita lleva 20 partidos jugados en mundiales y participó en cuatro anotaciones para el conjunto croata.

James, la cara de la Selección

Colombia en los mundiales de fútbol es sinónimo de James Rodríguez, de 34 años. El volante cucuteño vive irregularidades en su nivel futbolístico en clubes desde hace 8 años, pero su calidad al ponerse la camiseta amarilla de la Selección parece intacta. James, quien fue goleador con 6 tantos en el Mundial de Brasil 2014, busca, más que el beneficio propio, superar los cuartos de final obtenidos hace 12 años. Entre críticas y cariño, el capitán cafetero quiere hacer historia en su tercera Copa del Mundo, siendo el líder del conjunto criollo en la séptima participación colombiana en la máxima cita orbital. “Física y mentalmente está bien”, afirmó el técnico Néstor Lorenzo sobre el estado en el que llega el “10” a la Copa del Mundo. Sin duda, James es símbolo de esperanza para el pueblo colombiano.

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