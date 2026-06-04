Encapuchado que disparó contra policías desde la U. de Antioquia tendría vínculos con el ELN

La secuencia fue reconstruida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez , en una rueda de prensa este jueves 4 de junio junto al general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, y el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

Entre el material incautado, las autoridades encontraron varios libros sobre insurgencia, conflicto armado y el ELN, entre ellos El revolucionario sonriente: Camilo Torres , Hoy como ayer, el paramilitarismo y La paz con el ELN y los regateos del gobierno . También hallaron afiches del Che Guevara, panfletos anarquistas y documentos con declaraciones atribuidas al ELN. Aunque la Policía presentó parte de este material como “Libros comunismo”, su relevancia para la investigación estaría asociada a los posibles vínculos del sospechoso con esa organización armada.

Alias Cuervo, identificado como Diego Manuel Guzmán de 27 años, fue capturado la tarde del miércoles 3 de junio en el barrio Castilla de Medellín, horas después de que cámaras de seguridad lo registraran disparando con un arma de fuego contra las tanquetas de la Policía desde las rejas de la Universidad de Antioquia. El allanamiento posterior a su vivienda, realizado a las 11 de la noche por orden de la Fiscalía, reveló banderas del ELN, carnets que lo acreditaban falsamente como periodista y defensor de derechos humanos, prendas militares, un dron y notas escritas de su puño y letra sobre fabricación de explosivos.

Según relataron, alrededor de las 10:00 a.m. del miércoles empezaron a repartirse panfletos en las inmediaciones de la universidad. A las 10:40, entre 30 y 40 personas encapuchadas formaron en las plazoletas en lo que las autoridades describieron como una formación militar. A las 11:30 comenzaron a lanzar papas bomba y bombas molotov. A las 12:15 la policía intervino sobre la calle Barranquilla para evitar que los disturbios se extendieran a la vía pública. Durante los disturbios, un policía resultó herido en una pierna y las tanquetas presentaron impactos de bala.

En medio del operativo, las cámaras registraron a alias Cuervo disparando desde adentro de la universidad hacia las tanquetas. Luego se cambió de ropa, guardó la capucha en una mochila y salió por una salida diferente a tomar un taxi. La policía lo siguió y a las 5:30 de la tarde fue capturado en flagrancia al entrar al barrio Castilla.

Los hallazgos del domicilio de alias Cuervo hicieron que el alcalde cuestionara el papel de las universidades como espacio donde grupos armados operan con relativa impunidad bajo el paraguas de la autonomía universitaria.

”La autonomía universitaria no puede seguir siendo excusa para que se sigan refugiando allí los peores criminales. Una cosa es lo académico, pero no se puede convertir los centros de conocimiento en la trinchera de los peores terroristas”, dijo Gutiérrez.

El alcalde también relató una ocasión en la que visitó el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para ver para ver un partido de uno de sus hijos. A los pocos minutos de llegar, se vio rodeado por personas con tapabocas y capuchas que empezaron a intimidar a su cuerpo de seguridad y a exigirle que se retirara de la institución. La inteligencia de la Policía detectó que, por medio de chats se activaron de inmediato y convocaron gente al lugar. Tuvo que retirarse cuando un asesor del rector le advirtió que habían ingresado al bloque de los explosivos.

”¿Cómo guardan los explosivos? ¿Dónde los guardan? Los mismos estudiantes de esas instituciones solo quieren estudiar y salir adelante. Les estorba cuando esto pasa. Los ponen de escudos humanos. Es el mismo manual en Bogotá, en Cali, en otra universidad y aquí en Medellín”, dijo el alcalde.

Para Gutiérrez, lo ocurrido el martes no es un hecho aislado sino parte de una estrategia coordinada. “Ellos quieren de nuevo incendiar el país. Hemos visto lo de Cali, lo de Bogotá, lo que ha venido pasando también en Medellín. Están activos. Pero nosotros también estamos activos”, afirmó. Y añadió: “Este tipo hizo una embarrada, ahí le caímos. Este es un precedente muy diferente a lo que ha pasado en Colombia en los últimos años”.

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El alcalde aprovechó para trazar una línea entre la protesta social legítima y lo ocurrido el martes: “La protesta social en Medellín se garantiza y siempre la garantizaremos. Lo que jamás voy a permitir es la violencia, las vías de hecho y el terrorismo”.

La investigación continúa. Las autoridades analizaban al cierre de esta nota el contenido de los teléfonos, las memorias USB y el dron incautados en el allanamiento, en busca de más vínculos con la estructura del ELN que operó el martes en el campus universitario.