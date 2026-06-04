Encapuchado que disparó contra policías desde la U. de Antioquia tendría vínculos con el ELN

Alias Cuervo, identificado como Diego Manuel Guzmán de 27 años, fue capturado la tarde del miércoles 3 de junio en el barrio Castilla de Medellín, horas después de que cámaras de seguridad lo registraran disparando con un arma de fuego contra las tanquetas de la Policía desde las rejas de la Universidad de Antioquia. El allanamiento posterior a su vivienda, realizado a las 11 de la noche por orden de la Fiscalía, reveló banderas del ELN, carnets que lo acreditaban falsamente como periodista y defensor de derechos humanos, prendas militares, un dron y notas escritas de su puño y letra sobre fabricación de explosivos.
Entre el material incautado, las autoridades encontraron varios libros sobre insurgencia, conflicto armado y el ELN, entre ellos El revolucionario sonriente: Camilo Torres, Hoy como ayer, el paramilitarismo y La paz con el ELN y los regateos del gobierno. También hallaron afiches del Che Guevara, panfletos anarquistas y documentos con declaraciones atribuidas al ELN. Aunque la Policía presentó parte de este material como “Libros comunismo”, su relevancia para la investigación estaría asociada a los posibles vínculos del sospechoso con esa organización armada.
La secuencia fue reconstruida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en una rueda de prensa este jueves 4 de junio junto al general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, y el secretario de Seguridad, Manuel Villa.
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