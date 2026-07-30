Reykon confirma su esperado concierto en el Movistar Arena, ¿cuándo será y cuánto valen las boletas?

Reykon confirmó su presentación en el Movistar Arena de Bogotá para el próximo 7 de noviembre de 2026, en lo que será el concierto más grande de su carrera. El anuncio responde a una demanda sostenida de sus seguidores y cierra una pregunta que venía circulando entre fanáticos y medios de comunicación: cuándo llegaría la gran noche del artista colombiano en uno de los escenarios más importantes del país.

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“Este concierto nace de la gente. Durante mucho tiempo me preguntaron cuándo llegaría este momento y hoy puedo decir que ya es una realidad. El 7 de noviembre vamos a encontrarnos en el Movistar Arena para vivir una noche que hemos esperado juntos”, dijo Reykon en el anuncio oficial.

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El espectáculo está pensado para recorrer la evolución artística del cantante, revivir los temas que lo han consolidado como una figura del género urbano colombiano y abrir una nueva etapa frente a miles de asistentes. La producción estará a cargo de Breakfast Live, promotora colombiana fundada en 2024 que ha producido shows de System of a Down, Morat, Camilo, Carin León y Los Tigres del Norte, entre otros eventos de gran formato en el país.