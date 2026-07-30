UEFA amenaza con boicotear mundiales de la FIFA por proyecto de inversión privada en el fútbol

Enfrentada al proyecto de la FIFA de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados, la UEFA amenazó “por unanimidad” de sus miembros con boicotear los próximos Mundiales y competiciones de la FIFA, se anunció este jueves en un comunicado posterior a una reunión de urgencia.
El organismo que dirige el fútbol europeo y sus 55 federaciones “rechazan unánimemente y de manera clara la propuesta de la FIFA de transferir acciones de la propiedad del Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados”, se detalla en el texto.
“Tras la discusión de este jueves, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras esas propuestas siguen encima de la mesa”, concluyó la UEFA, a una vez meses del Mundial femenino de Brasil 2027.
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Hay que recordar que este martes, la FIFA presentó por sorpresa un plan para crear una empresa, FIFA Forward Enterprise (FFE), que estaría encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinios, venta de entradas, concesión de licencias) y las relacionadas con los eventos (Mundial y Mundial de Clubes, entre otros).