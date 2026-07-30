Tres personas, incluida una menor, resultaron heridas tras ataque armado en zona rural del Cauca

La violencia volvió a sacudir al Cauca. Tres personas, entre ellas una adolescente de 14 años, resultaron heridas en un ataque armado registrado en el resguardo indígena de Santa Rosa, en zona rural de Inzá. Las autoridades investigan la autoría del hecho, mientras la comunidad denuncia la presencia de grupos armados ilegales en la región. Las víctimas fueron identificadas como Ananías Pesay Geromito, de 27 años; Luis Ángel Pesay Geromito, de 25; y Maidy Juliana Oino Yugue, de 14 años. Debido a la gravedad de las heridas, los tres fueron trasladados de urgencia desde el lugar de los hechos hasta el Hospital Universitario San José de Popayán, donde reciben atención médica especializada. Según la información recopilada por las autoridades, el ataque ocurrió cuando las víctimas se encontraban reunidas con familiares y conocidos. En medio del encuentro, varios hombres armados llegaron al sitio y abrieron fuego contra las personas que se encontraban allí. Habitantes del sector aseguraron que los atacantes se presentaron como integrantes del ELN. Sin embargo, las autoridades indicaron que esa versión hace parte de las hipótesis que se investigan y que, por ahora, no existe una atribución oficial sobre la autoría del hecho.

Lo que se sabe

De acuerdo con los reportes médicos preliminares, Ananías Pesay sufrió heridas por arma de fuego en el brazo derecho y en el costado izquierdo del cuerpo. Luis Ángel Pesay recibió un impacto en la zona abdominal, mientras que la adolescente resultó lesionada en uno de sus brazos. La alerta fue emitida por integrantes de la comunidad de El Carmelo, quienes reportaron detonaciones en el sector y posteriormente encontraron a los heridos. Además, se conoció que dos viviendas de la zona habrían resultado afectadas durante el episodio violento.

El hecho ocurrió en el resguardo indígena de Santa Rosa, ubicado en el municipio de Inzá, una zona perteneciente a la región de Tierradentro, en el oriente caucano, donde comunidades indígenas han denunciado de manera reiterada afectaciones derivadas del conflicto armado y de la presencia de actores ilegales. El ataque volvió a encender las alarmas sobre la situación de seguridad en esta subregión del departamento. Mientras tanto, unidades de la Policía, el Ejército y la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas y testimonios para establecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar a los responsables. Lea también: Así avanza remodelación de edificio que será sede presidencial de De la Espriella en Barranquilla, ¿quién lo está financiando?

Alerta por retenes ilegales

Este 29 de julio se conoció que la comunidad de una zona rural de Caloto, en el norte del Cauca, denunció la instalación de un retén ilegal que habría sido realizado por hombres armados señalados de pertenecer a las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco. El hecho quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a varios hombres armados ubicados sobre una carretera, donde al parecer ejercían controles sobre los vehículos que transitaban por el sector. De acuerdo con las denuncias de los habitantes, durante varios minutos fueron detenidos automóviles y motocicletas que se movilizaban por este corredor vial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, por lo que aún no se ha confirmado si hubo personas retenidas o si se presentaron otras afectaciones derivadas del presunto retén. Bloque de preguntas y respuestas: