Tras 25 años, El señor de los anillos regresa a salas de cine con una versión extendida

El 19 de diciembre de 2001 llegó a las salas de cine de todo el mundo la primera entrega de la saga que se convertiría en un título obligado a la hora de hablar del género fantástico. El señor de los anillos: La comunidad del anillo fue la primera de tres películas que el director neozelandés Peter Jackson estrenaría a principios de los dos mil, tras ser grabadas todas de tajo entre octubre de 1999 y diciembre de 2000.
Lea más: Murió Robert Carradine, actor de La venganza de los nerds y Lizzie McGuire
Protagonizada por Elijah Wood y basada en las novelas del escritor británico J. R. R. Tolkien, El señor de los anillos está ambientada en la Tierra Media y cuenta la historia del Anillo Único, el cual es buscado por Sauron. Para proteger esta pieza, clave para la existencia de este mundo de fantasía, se conforma un grupo encabezado por Frodo, un pequeño hobbit que tendrá como tarea proteger y destruir el anillo.
Para celebrar el aniversario número 25 de esta historia, la saga volverá a los cines colombianos. El 12 de marzo se reestrenarán las tres películas (La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey), y las preventas ya están disponibles en Cinemark, Cine Colombia, Cineprox y Royal Films.