Tras 25 años, El señor de los anillos regresa a salas de cine con una versión extendida

El 19 de diciembre de 2001 llegó a las salas de cine de todo el mundo la primera entrega de la saga que se convertiría en un título obligado a la hora de hablar del género fantástico. El señor de los anillos: La comunidad del anillo fue la primera de tres películas que el director neozelandés Peter Jackson estrenaría a principios de los dos mil, tras ser grabadas todas de tajo entre octubre de 1999 y diciembre de 2000. Lea más: Murió Robert Carradine, actor de La venganza de los nerds y Lizzie McGuire Protagonizada por Elijah Wood y basada en las novelas del escritor británico J. R. R. Tolkien, El señor de los anillos está ambientada en la Tierra Media y cuenta la historia del Anillo Único, el cual es buscado por Sauron. Para proteger esta pieza, clave para la existencia de este mundo de fantasía, se conforma un grupo encabezado por Frodo, un pequeño hobbit que tendrá como tarea proteger y destruir el anillo. Para celebrar el aniversario número 25 de esta historia, la saga volverá a los cines colombianos. El 12 de marzo se reestrenarán las tres películas (La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey), y las preventas ya están disponibles en Cinemark, Cine Colombia, Cineprox y Royal Films.

¿Cómo se hizo El señor de los anillos?

La historia de estas películas viene de las obras del británico J. R. R. Tolkien, un reconocido filólogo y profesor de la Universidad de Oxford. Aunque la idea de la Tierra Media nació en la década de 1910, solo fue hasta 1937 que el escritor publicó el primer libro de este universo narrativo, El hobbit, que en un principio Tolkien había escrito para sus hijos. Después, en los cincuenta en Inglaterra, publicó los tres tomos de El señor de los anillos. Le puede interesar: ¿Cuál es la sala de cine más linda de Medellín? Conozca la historia del lugar que enamora en redes Fue una década más tarde que estas obras ganaron popularidad en Estados Unidos, donde tomaron fuerza gracias a la contrarrevolución cultural de los hippies y a su oposición a la Guerra de Vietnam. En El señor de los anillos encontraron un mensaje alusivo al cuidado del medioambiente y en contra del abuso del poder. Fueron varios los que quisieron llevar esta saga al cine. George Lucas, Steven Spielberg, John Boorman y hasta Stanley Kubrick tuvieron en mente realizar una adaptación -este último quería que los protagonistas fueran los miembros de The Beatles con Paul McCartney como Frodo, Ringo Starr como Sam, George Harrison como Gandalf y John Lennon como Gollum-.

Finalmente fue Peter Jackson quien consiguió llevar a cabo lo que en ese momento se consideraba una hazaña. El director, quien era fanático de Tolkien, primero tuvo la duda de que si en ese momento ya existían los avances tecnológicos para realizar una película de ese tipo con un presupuesto medianamente aceptable. Primero, por un asunto contractual, Jackson llevó la idea al estudio de cine Miramax, que en ese momento estaba bajo la dirección del condenado por abuso sexual, Harvey Weinstein. Debido al presupuesto, el reconocido productor le ofreció a Peter realizar una sola película por lo que el cineasta siguió en la búsqueda de un estudio que le permitiera llevar a cabo su idea. Fue New Line Cinema el que aceptó la propuesta de esta saga que terminaría recaudando casi 3.000 millones de dólares en los estrenos de sus tres películas. El director ha hablado en repetidas ocasiones sobre el éxito de El señor de los anillos, el cual lo explica en su propósito de mantener intacto el mensaje de Tolkien y de asumir esta historia no como una de fantasía, sino como una cinta histórica. "Tolkien no estaba escribiendo fantasía. No creo ni por un segundo que estuviera escribiendo una historia de fantasía. Ni un segundo. Era un profesor de Oxford que dedicó su vida al amor por la mitología. Mitología antigua. Que no es fantasía. Es muy diferente. La mitología es diferente de la fantasía", explicó en una entrevista. Le puede interesar: Colombia llega a la Berlinale con el estreno de Piedras Preciosas Solo por mencionar algunas curiosidades, El señor de los anillos contó con un equipo de producción de más de 2.400 personas, 26.000 extras, 64 sets en miniatura y fue pionera en efectos visuales, ya que fue la primera película en contar con una biblioteca digital que almacenaba cada fotograma para analizar y contrastar instantáneamente cualquier elemento de la película. Lo que podrán ver los fanáticos de Tierra Media en el reestreno que se realizará en Colombia en marzo es una versión extendida que cuenta con escenas adicionales que no aparecieron en las películas originales. Aunque no se sabe si esto también llegará a Colombia, en España, por ejemplo, donde también se realizará el reestreno, se ha hablado de que estas contarán con nuevas introducciones grabadas por Jackson. En ellas, el cineasta compartirá anécdotas de los rodajes y también se mostrarán escenas detrás de cámaras.



A pesar de que ya son 25 años del estreno de la saga, esta historia continúa. En 2022, Prime Video estrenó Los anillos de poder, la serie ambientada antes de los acontecimientos de El señor de los anillos, y se espera que su tercera temporada salga a finales de 2026 o en 2027. Ese año, exactamente el 17 de diciembre, llegará a cine El señor de los anillos: La caza de Gollum, cinta que contará la parte que no se conoce de la historia de Sméagol.



Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué películas de El señor de los anillos se reestrenarán? Se proyectará la trilogía completa: La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey. Todas en sus versiones extendidas con minutos adicionales de metraje que no se vieron originalmente en el cine. ¿Dónde comprar boletas para el reestreno en Colombia? Las entradas ya están disponibles en preventa a través de los sitios web y aplicaciones de Cine Colombia, Cinemark, Cineplex y Royal Films en las principales ciudades del país.