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Otro atentado en el Cauca: vía Panamericana cerrada tras explosión de tractocamión

El alcance de la detonación quedó registrado en videos difundidos en redes sociales. Las autoridades ya adelantan operativos para establecer más detalles sobre el hecho.

  • La explosión habría frenado el flujo de pasos en la vía. Foto: captura de video.
    La explosión habría frenado el flujo de pasos en la vía. Foto: captura de video.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Una explosión con un cilindro bomba se registró en horas de la tarde en el sector de Cachimbal y La Agustina, en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del Cauca. Autoridades le confirmaron lo sucedido a EL COLOMBIANO.

Según información preliminar, la detonación impactó a un tractocamión que iba por este corredor vial. Hasta el momento, las autoridades adelantan labores para establecer si hay personas afectadas y determinar el alcance de la explosión.

Con este nuevo ataque ya se registraría un balance de 35 acciones terroristas en todo el territorio nacional desde el pasado viernes 24 de abril, con una preocupante concentración de los ataques en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

La salud del conductor del vehículo

Las autoridades adelantan verificaciones sobre el estado de salud del conductor del vehículo afectado y evalúan los daños estructurales causados por la onda expansiva.

Se siguen adelantando los operativos para determinar el alcance total de la explosión.

¿Retaliación por captura de alias Mi Pez?

Los organismos de inteligencia se encuentran en máxima alerta ante la posibilidad de que esta ola de violencia sea una retaliación directa tras la reciente captura de Alex Vitonco Andela, conocido como alias ‘Mi Pez’.

Se sospecha que la caída de este importante cabecilla habría activado planes de choque por parte de estructuras ilegales en el suroccidente del país.

Este sujeto, capturado en la mañana de este martes, 28 de abril, es señalado como el cabecilla principal de la estructura criminal Dagoberto Ramos, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

A ‘Mi Pez’ se le atribuye ser el cerebro y coordinador de la reciente ola de violencia que ha golpeado a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, la cual suma al menos 34 atentados terroristas en los últimos días.

En contexto: Capturan a alias Mi Pez, el presunto cerebro de los atentados en el Valle y el Cauca

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