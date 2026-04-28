Sebastián Botero: técnico del DIM: “No busco ser el Guardiola colombiano, busco ayudar al equipo de mis amores”

Esta semana, el Deportivo Independiente Medellín afrontará dos desafíos definitivos en el Atanasio Girardot. El primero será este jueves (9:00 p.m.) ante Cusco de Perú, por la fase de grupos de la Copa Libertadores; el segundo, el domingo (3:30 p.m.) frente a Águilas Doradas, donde se jugará su última carta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga colombiana.

Al frente del plantel rojo, por encargo de los dirigentes, se encuentra Sebastián Botero. A sus 39 años, el entrenador interino se muestra optimista tras la racha de tres triunfos consecutivos ante Alianza (0-1), Boyacá Chicó (2-0) y Fortaleza (1-0), este último ya bajo su dirección técnica tras la salida de Alejandro Restrepo.

EL COLOMBIANO, en su podcast deportivo Línea de Gol, dialogó con el joven estratega sobre el presente del equipo, la gestión del grupo y las metas personales y colectivas que se ha trazado.

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¿Cómo está el grupo y esa ilusión tras el difícil partido contra Fortaleza?

“Estamos bien. Es un envión anímico grande llegar vivos a la última fecha. Sabíamos que estábamos en una situación límite y sin margen de error. Mentalmente, esto nos ha llevado al límite para conseguir los objetivos. Ahora pensamos primero en el reto del jueves en Copa Libertadores, una responsabilidad inmensa por el sueño de estar en octavos tras muchos años, y luego en el partido contra Águilas. El grupo ha hecho un esfuerzo impresionante con esas tres victorias en línea. Agradecemos el trabajo significativo del cuerpo técnico anterior; queremos apelar a esa memoria táctica para unirnos tras el objetivo grande”.

Cuando la dirigencia le entrega el cargo, ¿qué le dicen sobre la duración del interinato? El Medellín tiene compromisos de gran peso como la Libertadores y la definición de la Liga. ¿Fueron claros los directivos sobre su situación real?

“Prefiero decir que no me ‘entregan el equipo’, sino que asumo el cargo de entrenador profesional. Este club tiene una estructura sólida que trasciende a cualquier persona. Es una responsabilidad enorme y un sueño que siempre he tenido, pues soy hincha y me crié aquí. Lo asumí con alegría, aunque fuera un momento difícil por la salida de un cuerpo técnico querido que logró hitos como los 93 puntos en un año. Valoramos eso y unimos al grupo en un objetivo común: ganar. Somos profesionales y el primer vínculo es ese. La institución está por encima de todo. Con el paso de los días, si logramos los objetivos, entraremos en detalles interpersonales o ajustes de ideas de juego”.