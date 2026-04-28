“Los bandidos venden una libra de azúcar en $100.000”: concejal Claudia Carrasquilla denuncia irregularidades en la cárcel El Pedregal

Apenas a unas semanas de toda la polémica que generó la ‘parranda vallenata’ en uno de los patios de la cárcel de Itagüí, en la que habrían participado varios jefes de las bandas más temidas de Medellín, la concejal Claudia Carrasquilla dio a conocer nuevas denuncias sobre presuntas irregularidades que se estarían presentando en la cárcel El Pedregal, donde para los presos no hay Dios que valga ni ley que aplique.

En diálogo con este diario, la corporada reveló que, según sus fuentes, en dicho centro penitenciario hay dos asuntos que deberían ser revisados con mayor celeridad: las modificaciones irregulares en patios y celdas por parte de los mismos reclusos, y lo que ella llama ‘El cartel de la comida’.

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Respecto al primer asunto, Carrasquilla hizo énfasis en que en los patios 9 y 1, que son de máxima seguridad y es donde están recluidos cabecillas de bandas como La Inmaculada y de otras reconocidas estructuras delincuenciales, hay adecuaciones en los pisos de las celdas: unos con un tipo de material diferente y más premium que el instalado en la cárcel, y otros en los que se pueden apreciar escudos de equipos de fútbol y hasta tableros de ajedrez con una especie de acrílico encima, lo que por obvias razones no está permitido.

Adicionalmente, en una inspección reciente por parte de Policía Judicial y de acuerdo con lo dicho por la concejal, se habrían encontrado botellas de licor y otros objetos como camas y televisores, lo que pone en evidencia que muchos de los convictos viven una vida de lujo a pesar de estar tras las rejas.