Álvaro Morte, El Profesor de La casa de papel, llega a los cines colombianos con Raqa

Aunque Álvaro Morte ganó el reconocimiento internacional al interpretar a El Profesor en la serie de Netflix, La casa de papel, el actor español desde hace más de veinte años se ha movido entre la televisión, el cine y el teatro. Reconoce él, quien por azar o elección ha llenado su filmografía de títulos de drama y suspenso, que le encantaría hacer una comedia para reírse un poco de sí mismo.
Ahora se encuentra promocionando Raqa, la película que desde este jueves llega a las salas de cine del país. Allí, Morte interpreta a Haibala, un espía cuya misión es seguirle el rastro a El Jordano, uno de los líderes del ISIS. Al mismo tiempo, la cinta retrata la cruda realidad de las mujeres en la ciudad siria que da nombre a la producción, la cual estuvo ocupada por el grupo terrorista entre 2013 y 2017.
EL COLOMBIANO conversó con el español sobre su nuevo papel.