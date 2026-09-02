Premios Macondo 2026: estas son las tres películas favoritas a llevarse el galardón

Se dieron a conocer los nominados a la edición número 14 de los Premios Macondo a lo mejor del cine colombiano del último año, y que en esta oportunidad tendrá como sede la ciudad de Cali, que históricamente ha sido clave en el desarrollo de la cinematografía nacional. Dentro de la larga lista de producciones nominadas en las distintas categorías de estos galardones realizados por la Academia Colombiana de Cine, tres películas, las más nominadas de esta edición, se perfilan como las favoritas para ser protagonistas de los Macondo 2026.

Con doce nominaciones, Horizonte de César Augusto Acevedo encabeza la lista en esta edición de los galardones Macondo. Se trata del siguiente largometraje tras la película La tierra y la sombra, con la que logró importantes reconocimientos, como el premiado en el Festival de Cannes 2015.

En Horizonte, Inés y su hijo Basilio, se reencuentran en la muerte para emprender un viaje físico y espiritual en un mundo completamente devastado por la guerra. En una tierra donde toda esperanza parece haberse perdido, sólo a través de grandes sacrificios lograrán alcanzar la redención que tanto anhelan, comprendiendo finalmente cuál es el verdadero valor de la vida. Con Paulina García, Claudio Cataño y María Victoria Hernández en los papeles protagónicos que disputará el Macondo en categorías como Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Actor Protagónico para Claudio Cataño y Mejor Actriz de Reparto para Ángela Cano; así como Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje, Mejor Diseño de Producción, Mejor VFX y Mejor Montaje, entre otros. Una de las películas más exitosas de los últimos años, Un Poeta de Simón Mesa Soto, con importantes galardones internacionales y con un éxito en la taquilla colombiana.

En la película, presenta la obsesión de Óscar Restrepo, su protagonista, por la poesía, la cual que no le ha reportado ninguna gloria. Envejecido y errático, ha sucumbido al tópico del poeta en la sombra. Conocer a Yurlady, una adolescente de origen humilde, y ayudarla a cultivar su talento trae algo de luz a sus días, pero arrastrarla al mundo de la poesía quizá no sea el camino Esta película, nominada en la pasada edición de los Platino al Cine Iberoamericano, disputará los Macondo en categorías como Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Actriz Protagónica para Rebeca Andrade, Mejor Actor Protagónico para Ubeimar Ríos , Mejor Actriz de Reparto para Allison Correa, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Vestuario, Mejor Canción Original y Mejor Montaje. También con once nominaciones, Adiós al Amigo, escrita, coproducida y dirigida por Iván David Gaona Morales. La película se enmarca en los géneros de ficción y Western está protagonizado por actores naturales, campesinos, indígenas y leyendas locales, entre ellos, Willington Gordillo Duarte, Cristian Hernández Castillo y Marina Olarte.

La película fue grabada y ambientada en el departamento de Santander, principalmente en el Cañón de Chicamocha, contando una fábula de reconciliación ambientada en la Guerra de los Mil Días, un conflicto bélico que dejó unos 100.000 muertos entre 1899 y 1902, y en la película, el soldado revolucionario Alfredo Duarte Amado, recibe un telegrama con la noticia del embarazo de la esposa de su hermano. Enterándose de que la guerra ya ha acabado, convence a un fotógrafo aficionado en las entrañas del cañón del Chicamocha, para que se acompañen en busca de su hermano perdido en la guerra, sabiendo que el fotógrafo también busca al hombre que mató a su papá. Esta película está fuertemente influenciada por el cine mexicano de los años 50 y el spaghetti western de Sergio Leone y está inspirada en las vida de la gente de la región de Santander. Lea también: Por qué Coyote vs. Acme tuvo que esperar cuatro años para llegar a salas de cine Competirá en los Premios Macondo en categorías como Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Actor de Reparto por Cristian Hernández, Mejor Sonido, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje, Mejor VFX, Mejor Música Original y Mejor Canción Original creada por Edson Velandia. Además, se encuentra entre los ocho largometrajes escogidos dentro de la categoría Macondo Sostenible. La edición número 15 de los Premios Macondo tendrá lugar el 25 de octubre de 2026 en Cali, ciudad que se convertirá en el punto de encuentro para celebrar al cine colombiano y a quienes hacen posible su creación. La ceremonia contará con la presentación de Juana Acosta y Manolo Cardona, dos reconocidos actores de la cinematografía colombiana. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: