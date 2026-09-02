¿Los abuelos pueden cobrar la pensión de sobrevivientes de sus nietos? Esto dijo la Corte Constitucional

La Corte Constitucional ordenó a una administradora de fondos de pensiones entregar a la abuela materna de dos menores de edad las mesadas de la pensión de sobrevivientes reconocida a su nombre, tras considerar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales.
La decisión se fundamentó en que la mujer ejerce materialmente el cuidado de las menores y cuenta con una custodia provisional otorgada por las autoridades de familia.
Por ello, el alto tribunal determinó que no podían imponerse requisitos adicionales relacionados con la representación legal o la administración de los bienes para hacer efectivo el pago de la prestación.
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La Corte señaló que la administradora de pensiones dio prioridad a una interpretación formal de las normas sobre patria potestad y representación legal, sin tener en cuenta las circunstancias concretas de las menores.