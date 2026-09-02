¡Pilas, conductores! Medellín cambia los sentidos viales en La Toma y Buenos Aires: así quedarán

Los conductores que transitan por La Toma y Buenos Aires, en el centro oriente de Medellín, deberán estar atentos a nuevos cambios en la circulación.
El Distrito comenzó a implementar una intervención que modifica los sentidos de varias vías y suma nuevos cruces semaforizados con el propósito de hacer más ordenado el tránsito y reducir los conflictos entre vehículos y peatones.
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En total, serán 19 tramos viales que funcionarán en un solo sentido, mientras otras calles conservarán las condiciones que ya tienen, tanto en circulación unidireccional como bidireccional.
La medida busca aprovechar de una mejor manera la infraestructura existente y facilitar los desplazamientos en una zona donde confluyen vehículos particulares, transporte público, peatones y ciclistas.