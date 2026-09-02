Kevin Castaño tuvo un gran partido en la Copa de Brasil y retoma de a poco su mejor nivel

La Copa de Brasil es casi igual de importante que la Libertadores para los clubes brasileños, principalmente por los premios económicos que la misma trae. Por esta razón, los grandes equipos del país pentacampeón del mundo priorizan este torneo y el Atlético Mineiro no es la excepción. El “Galo” jugó los cuartos de final contra su rival de siempre, el Cruzeiro, y en ambos partidos de la serie, Kevin Castaño fue titular y pieza fundamental del mediocampo de los dirigidos por Eduardo Domínguez.
Este duelo que se llevó a cabo en el estadio del blanquinegro, el Arena MRV, dejó como triunfador al club local. Con goles de Vitor Hugo al 77’ y Fred a los 88 minutos, el equipo de Kevin Castaño se repuso al gol de penal de Kaio Jorge a los 30 minutos. Ahora, si se analiza el juego más allá de los goles, Castaño fue fundamental para el engranaje y dominio del “Galo” durante los 90 minutos.