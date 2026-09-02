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Kevin Castaño tuvo un gran partido en la Copa de Brasil y retoma de a poco su mejor nivel

El volante colombiano Kevin Castaño fue titular en la victoria del Atlético Mineiro en el clásico ante Cruzeiro.

  • Kevin Castaño lleva 5 partidos con el Atlético Mineiro. FOTO: X Atlético
    Kevin Castaño lleva 5 partidos con el Atlético Mineiro. FOTO: X Atlético
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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La Copa de Brasil es casi igual de importante que la Libertadores para los clubes brasileños, principalmente por los premios económicos que la misma trae. Por esta razón, los grandes equipos del país pentacampeón del mundo priorizan este torneo y el Atlético Mineiro no es la excepción. El “Galo” jugó los cuartos de final contra su rival de siempre, el Cruzeiro, y en ambos partidos de la serie, Kevin Castaño fue titular y pieza fundamental del mediocampo de los dirigidos por Eduardo Domínguez.

Este duelo que se llevó a cabo en el estadio del blanquinegro, el Arena MRV, dejó como triunfador al club local. Con goles de Vitor Hugo al 77’ y Fred a los 88 minutos, el equipo de Kevin Castaño se repuso al gol de penal de Kaio Jorge a los 30 minutos. Ahora, si se analiza el juego más allá de los goles, Castaño fue fundamental para el engranaje y dominio del “Galo” durante los 90 minutos.

Su aporte con balón fue fundamental, pues, al ser un equipo que prioriza la posesión, el correcto toque de sus mediocampistas es imprescindible. El antioqueño dio 63 pases correctos de los intentados, el 87 % de precisión. En campo rival dio 42 de 47 servicios a sus compañeros, además de contribuir en defensa con 7 participaciones correctas desde este enfoque.

Es su quinto partido como titular con el Mineiro desde su llegada en julio. Jugó contra Vitoria, Internacional, Gremio y los dos partidos por la copa local contra Cruzeiro. Según Sofascore, su puntuación en este duelo fue de 7,1 puntos, lo que quiere decir que fue su mejor presentación en todo el año.

Con River Plate, en el primer semestre del año tuvo poco más de 200 minutos en cancha, algo que imposibilitó ver su mejor versión antes del Mundial, al que igualmente fue convocado con poco ritmo de competencia.

Ahora, con su constante participación en competencia con el Mineiro, una posible convocatoria con el combinado tricolor es mucho más entendible. El jugador paisa demostró que su fútbol sigue intacto, que solo es cuestión de confianza y minutos para que encuentre nuevamente su mejor versión.

El próximo reto del Mineiro será contra Sao Paulo en el Morumbí el próximo sábado 5 de septiembre a las 4:30 p.m., hora de Colombia. El equipo de Minas Gerais aún compite en la Copa Sudamericana, certamen donde se enfrentará al Santos de Neymar en los cuartos de final.

Lea también: Video | El golazo de media chilena de Dayro Moreno que lo acerca a los 400 goles; véalo aquí

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¿Cómo le fue a Kevin Castaño en el partido entre Atlético Mineiro y Cruzeiro por la Copa de Brasil?
Kevin Castaño fue titular y tuvo una actuación destacada en la victoria 2-1 de Atlético Mineiro sobre Cruzeiro, especialmente por su aporte en la circulación del balón y el equilibrio del mediocampo.
¿Cuántos partidos ha sido titular Kevin Castaño con Atlético Mineiro?
El partido ante Cruzeiro fue su quinta titularidad con Atlético Mineiro desde su llegada en julio. También fue titular contra Vitória, Internacional y Gremio.
¿Qué pasó con Kevin Castaño durante su etapa en River Plate?
Durante el primer semestre del año, Castaño tuvo poco más de 200 minutos de juego con River Plate, una cantidad que, según la noticia, le impidió llegar con su mejor ritmo competitivo al Mundial, aunque sí fue convocado.

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