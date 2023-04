Darín protagonizará una nueva serie basada en el cómic “El Eternauta”

Y añadió: “La historia de El Eternauta en la que está basado el proyecto pretende tener una apertura, tener un alcance un poco más allá de las fronteras de nuestro país. La versión está ‘aggiornada’ (actualizada, ndlr), basada en el cómic real pero hay una nueva versión”.

Protagonista de películas exitosas como Nueve Reinas, Relatos Salvajes y El Secreto de sus Ojos, Darín viene de ser galardonado en España con el Premio Platino al mejor actor por Argentina, 1985.

“Estamos todos muy entusiasmados y muy movilizados porque es un proyecto enorme, me espera un trabajo muy arduo. Me estoy tratando de preparar porque es una gran exigencia física y mental y creo que va a ser algo que no va a pasar desapercibido”, dijo el actor. Además, la serie será dirigida por Bruno Stagnaro.