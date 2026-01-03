Macron afirma que el “pueblo venezolano” solo puede “alegrarse” por el fin de la “dictadura Maduro”

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó este sábado 3 de enero que el “pueblo venezolano” solo puede “alegrarse” del fin de la “dictadura Maduro” y reclamó una “transición pacífica” tras la acción militar de Washington en el país sudamericano, que se saldó con la captura del presidente. “Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha atentado gravemente contra la dignidad de su propio pueblo”, escribió en la red social X el jefe de Estado francés. Macron exigió además una transición que sea “respetuosa con la voluntad del pueblo venezolano”, que esté liderada “lo antes posible” por el candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024, Edmundo González Urrutia. Puede leer: EE. UU. da por terminadas las acciones militares en Venezuela “ahora que Maduro está bajo custodia”

Nicolás Maduro capturado.

Macron celebra el fin del régimen de Maduro y la liberación política de Venezuela

Macron considera que este ataque estadounidense debe dar paso a una transición “pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano”. “Deseamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esta transición lo antes posible”, ha planteado. Previamente, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, había cuestionado también a Maduro, pero también había criticado el ataque estadounidense. “La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro viola el principio de no uso de la fuerza que sustenta el derecho internacional. Francia reitera que ninguna solución política duradera puede imponerse desde el exterior y que solo los pueblos soberanos deciden su futuro”, ha afirmado Barrot en un mensaje publicado en su cuenta en X.