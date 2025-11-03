x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estimados señores y La salsa vive, grandes ganadoras de los Premios Macondo 2025

Con una gala realizada en Medellín, los Premios Macondo celebraron lo mejor del cine nacional estrenado entre junio de 2024 y mayo de 2025. Esto fueron los ganadores.

  • Julieth Restrepo, Yuri Vargas y Paula Castaño, de Estimados señores a su llegada a los Premios Macondo en Medellín. FOTO Manuel Saldarriaga
    Julieth Restrepo, Yuri Vargas y Paula Castaño, de Estimados señores a su llegada a los Premios Macondo en Medellín. FOTO Manuel Saldarriaga
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 11 horas
bookmark

El Teatro Metropolitano fue testigo del presente y futuro del cine nacional. Este domingo se entregaron los Premios Macondo, los Óscar del cine colombiano que premiaron las mejores producciones audiovisuales estrenadas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025 –por eso entre los nominados no estaba Un poeta, que seguro aspirará a los galardones del próximo año–.

Le puede interesar: ¡Prográmese con Miradas! Cine gratis por todo Medellín del 4 al 9 de noviembre

Los Premios Macondo fueron presentados por los actores Carolina Gómez, Paola Turbay y Christian Tappan y tuvo transmisión en vivo por TNT, HBO Max y los ocho canales regionales del país.

23 categorias (sin contar los galardores especiales) fueron premiadas y los grandes ganadores de la noche fueron la película Estimados señores y el documental La salsa vive, el primero con 9 estatuillas y el segundo con 3 fueron el gran ejemplo del bueno momento del cine nacional.

Estimados señores la puede ver en Prime Video y La salsa vive está disponible en Netflix.

Listado de ganadores de los Premios Macondo 2025

Mejor película: Estimados señores
Mejor documental: La salsa vive
Mejor dirección: Patricia Castañeda, Estimados señores
Mejor guion: empate entre Patricia Castañeda, Estimados señores y Natalia Santa por Malta.
Mejor actriz protagónica: Vicky Hernández, La ciénaga, entre el mar y la tierra
Mejor actor protagónico: Manolo Cruz Urrego, La ciénaga, entre el mar y la tierra
Mejor actriz de reparto: Paula Castaño, Estimados señores

Puede leer: Gloria Triana será la gran homenajeada de los Premios Macondo 2025

Mejor actor de reparto: Emmanuel Restrepo, Malta
Mejor largometraje iberoamericano: Aún estoy aquí, Brasil
Mejor dirección de fotografía: Estimados señores
Mejor montaje: La salsa vive
Mejor música original: Matrioshka
Mejor canción original: El pantera, Gustavo García
Mejor sonido: La salsa vive
Mejor diseño de producción: Estimados señores
Mejor diseño de vestuario: Estimados señores
Mejor maquillaje: Estimados señores
Mejor VFX: La niña y el cazador
Premio del público: Uno, entre el oro y la muerte

Temas recomendados

Cultura
Cine
Medellín
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida