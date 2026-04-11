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Emma Roberts y actor de ‘Los juegos del hambre’ protagonizan película que se está grabando en Colombia

Se trata de ‘Hal’, un drama dirigido por el reconocido cineasta Mark Williams, creador de la exitosa serie de Netflix ‘Ozark’.

  • Emma Roberts y Alexander Ludwig graban película en Cartagena. Fotos: AFP, Getty y panorámica de Cartagena de Colprensa
    Emma Roberts y Alexander Ludwig graban película en Cartagena. Fotos: AFP, Getty y panorámica de Cartagena de Colprensa
Colprensa
hace 2 horas
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Una película estadounidense se filma por estos días en Cartagena; se trata de ‘Hal’, un drama dirigido por el reconocido cineasta Mark Williams, creador de la exitosa serie de Netflix ‘Ozark’ y director de producciones como ‘Venganza implacable’ (2020) y ‘Luz negra’ (2022).

Los protagonistas de la película son, según reveló el portal especializado Deadline.com, Alexander Ludwig, recordado por sus papeles en producciones como ‘Vikingos’ y ‘Los juegos del hambre’, y Emma Roberts, reconocida por ‘American Horror Story‘, ’The Blackcoat’s Daughter’, ‘Scream Queens‘, entre otras producciones, y sobrina de la famosa actriz Julia Roberts.

El rodaje de Hal comenzó en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, en febrero.

La película ‘Hall’ se rueda en Cartagena y deja millonario impacto en la economía

Según informó la Alcaldía, la producción es liderada por Jaguar Bites S. A. S. con apoyo local de Fixer Pro S.A.S. y se desarrolla del 6 al 14 de abril de 2026. El equipo de producción está conformado por más de 350 personas, de las cuales el 50% corresponde a mano de obra local, “generando empleo directo para al menos 150 habitantes de Cartagena. Además, involucra a más de 100 extras y figurantes, así como a 10 proveedores locales”.

Desde la Comisión Fílmica de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) destacaron que esta producción no solo pone a la capital de Bolívar en el foco de la industria audiovisual global, sino que tiene un impacto directo en la economía de la ciudad.

“Este importante proyecto cinematográfico cuenta con el respaldo del Gobierno nacional, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y Comisión Fílmica Colombia, y se beneficia del incentivo CINA, alcanzando una inversión total en el país de $10.616.819.927 pesos colombianos (aproximadamente 2,7 millones de dólares).

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“De este total, la producción dejará en Cartagena un impacto económico directo estimado en $1.520 millones de pesos (cerca de 400 mil dólares), dinamizando sectores clave como el hotelero, con más de 10 días de alojamiento contratados, transporte, alimentación y servicios logísticos”.

También confirmaron que, como parte del proceso de filmación, han trabajado de la mano con las comunidades: “En cada locación donde se realizan grabaciones se establecen acuerdos con los residentes, incluyendo retribuciones económicas directas. Asimismo, se adelantan acciones de impacto social como la dotación de un comedor infantil en el Colegio Ceibal y la vinculación activa de habitantes de sectores como Bayunca y El Laguito en la producción”.

‘Hal’ narra la vida de Hal Donaldson, un periodista marcado por su pasado que ve en su voz una oportunidad de futuro. Su relación con Doree, una talentosa música, se convierte en su principal apoyo mientras su trabajo lo expone a escenarios de crisis y desigualdad. A medida que presencia estas realidades, Hal cuestiona el límite entre narrar y actuar, lo que lo impulsa a seguir una vocación más comprometida que trasciende las palabras y lo lleva a fundar Convoy of Hope.

Will Smith y otros actores que han grabado películas en Cartagena

Cartagena se ha consolidado como un escenario atractivo para producciones cinematográficas internacionales gracias a la diversidad de sus paisajes, que van desde el Centro Histórico hasta zonas modernas como Bocagrande.

En los últimos años, la ciudad ha servido de locación para películas como El Hilo Rojo (2016), El Piedra (2019), Gemini Man (2019), Long Shot (2019) y Alina de Cuba (2022), que han aprovechado distintos espacios emblemáticos como el Mercado de Bazurto, la Plaza de la Trinidad y el Centro de Convenciones. Esta versatilidad, sumada a su arquitectura colonial y ambiente caribeño, ha atraído a grandes producciones y figuras de la industria, posicionando a La Heroica como un importante destino para el cine internacional.

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A este atractivo se suma la presencia de reconocidas estrellas de Hollywood que han pasado por Cartagena en recientes rodajes, lo que refuerza su posicionamiento internacional. Actores como Will Smith llegaron a la ciudad para grabar Gemini Man (2019), mientras que Charlize Theron protagonizó escenas de Long Shot (2019) en sus calles.

Estas producciones también han contado con figuras como Seth Rogen, así como otros actores de talla internacional, consolidando a La Heroica como un destino atractivo no solo por sus locaciones, sino también por su capacidad de atraer talento global de primer nivel.

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