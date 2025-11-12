x

El diablo viste a la moda 2 ya tiene nuevo tráiler: Miranda Priestly y Andy Sachs regresan al mundo de la moda

La película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway se estrenará en 2026. Ya fue revelado el primer tráiler de la segunda parte de la icónica cinta de los 2000, la cual se proyecta como uno de los estrenos más esperados del próximo año.

  • Meryl Streep y Anne Hathaway son las protagonistas de El diablo viste a la moda. FOTO 20th Century Studios
El Colombiano
El Colombiano
12 de noviembre de 2025
bookmark

Veinte años después del estreno de su primera parte, El diablo viste a la moda (The Devil Wears Prada es su título original en inglés) regresará a las salas de cine. Este miércoles, 20th Century Studios dio a conocer el primer tráiler de una de las secuelas más esperadas de los últimos años.

Lea: Llega a Netflix Frankenstein, la película que Guillermo del Toro quiso hacer toda su vida

En la grabación de 52 segundos aparece Miranda Priestley, personaje al que le da vida la ganadora del Óscar Meryl Streep, uno de los pesos pesados de la industria editorial de la moda. De entrada, hay varios guiños a los seguidores de la cinta: el primero es la canción Vogue de Madonna, la cual sonó en la primera película, y el primer plano a los icónicos tacones de la editora.

Acto seguido se puede ver como Miranda ingresa a un ascensor y, tras de ella, entra la actriz Anne Hathaway, quien interpreta a Andy Sachs, su exasistente. El único intercambio entre ellas es cuando esta última le dice a su exjefa: “¡Miranda!”, y esta responde: “Ya era hora”.

Además de haber sido compartido en el canal oficial de YouTube de la casa productora, el primer tráiler de El diablo viste a la moda 2 fue compartido por Hathaway, también ganadora del Óscar y recordada por películas como El diario de la princesa y Los miserables, en su cuenta de Instagram.

La actriz, que tiene más de 39 millones de seguidores en esa red social, compartió el video con el mensaje: “Hoy es el cumpleaños de todos”, en alusión al suyo, pues este 12 de noviembre celebra 43 años.

¿Qué se sabe de El diablo viste a la moda 2?

Lo que revela el nuevo adelanto es que la relación entre Miranda y Andy continúa igual que en la cinta anterior. Sin embargo, deja preguntas sobre cómo la exasistente regresó a Runway, la revista de moda dirigida por Priestly, teniendo en cuenta que al final de la primera parte ella decide abandonar la publicación.

Según contó el medio de comunicación Variety, esta entrega “seguirá a Miranda Priestly, editora jefe de Runway, en su intento por abrirse camino en un mundo donde el periodismo impreso está en decadencia. Pronto, Miranda se enfrenta a Emily Charlton (Emily Blunt), su antigua asistente, ahora una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo con un presupuesto publicitario que Priestly necesita desesperadamente”.

Lea más: El lado fashionista de J Balvin: lanza colección con la marca paisa Vélez

Stanley Tucci, Tracie Thoms y Tibor Feldman son los actores del elenco original que también estarán en la segunda película. Los nuevos rostros son Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Priestly, y Simone Ashley. Lucy Liu, BJ Novak, Justin Theroux, Pauline Chalamet, Patrick Brammall y Rachel Bloom también se unirán al reparto.

Aunque aún no hay una fecha confirmada para el estreno de la secuela, la cinta está programada para abril de 2026.

Temas recomendados

Cultura
Cine
Estrenos
Películas
Moda
