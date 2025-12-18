Los Premios Óscar se verán gratis en YouTube a partir de 2029

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense y YouTube llegaron a un acuerdo para que la plataforma de video por streaming adquiera los derechos mundiales exclusivos de los Óscar. Esta nueva alianza comenzará en 2029, con la 101ª ceremonia de los Óscar, y se extenderá al menos hasta 2033. Los derechos de retransmisión continuarán en manos de Disney ABC hasta la 100ª edición de los Óscar en 2028. Le puede interesar: ‘Un poeta’ no entró a la lista corta de nominados de los Óscar: Argentina, Brasil y España siguen en competencia Así, la gala más importante de la industria cinematográfica estará disponible en directo y de forma gratuita para más de 2.000 millones de espectadores de todo el mundo en YouTube y para los suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos. Según ha informado la Academia en un comunicado, este acuerdo con YouTube contribuirá a que los Óscar sean accesibles a la creciente audiencia mundial gracias a funciones como los subtítulos y las pistas de audio disponibles en varios idiomas.

“Estamos encantados de iniciar una asociación global y multidisciplinar con YouTube para que sea el futuro hogar de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia”, declaró el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor. “La Academia es una organización internacional, y esta asociación nos permitirá ampliar el acceso al trabajo de la Academia a la mayor audiencia mundial posible, lo que será beneficioso para los miembros de la Academia y la comunidad cinematográfica”, señalan en el comunicado en el que aseguran que este pacto “aprovechará el vasto alcance de YouTube e infundirá a los Óscar y a otros programas de la Academia oportunidades innovadoras de participación, al tiempo que honrará nuestro legado”. “Podremos celebrar el cine, inspirar a nuevas generaciones de cineastas y proporcionar acceso a nuestra historia cinematográfica a una escala global sin precedentes”, confían. Le puede interesar: De Una batalla tras otra a Frankenstein: estos son los nominados de los Golden Globes 2026 “Los Óscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, honrando la excelencia en la narración y el arte”, dijo Neal Mohan, CEO de YouTube. “La asociación con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a los espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creadores y amantes del cine”, asegura Mohan que promete mantenerse “fiel al legado histórico de los Óscar”.