Los Premios Óscar se verán gratis en YouTube a partir de 2029

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense y YouTube llegaron a un acuerdo para que la plataforma de video por streaming adquiera los derechos mundiales exclusivos de los Óscar.
Esta nueva alianza comenzará en 2029, con la 101ª ceremonia de los Óscar, y se extenderá al menos hasta 2033. Los derechos de retransmisión continuarán en manos de Disney ABC hasta la 100ª edición de los Óscar en 2028.
Así, la gala más importante de la industria cinematográfica estará disponible en directo y de forma gratuita para más de 2.000 millones de espectadores de todo el mundo en YouTube y para los suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos. Según ha informado la Academia en un comunicado, este acuerdo con YouTube contribuirá a que los Óscar sean accesibles a la creciente audiencia mundial gracias a funciones como los subtítulos y las pistas de audio disponibles en varios idiomas.