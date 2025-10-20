Claudia Triana, Marta Rodríguez y Diego García Moreno: los colombianos reconocidos por Francia por su aporte al cine

El embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, impuso las insignias de la Orden de las Artes y las Letras a la directora de Proimágenes Colombia, Claudia Triana; la antropóloga y documentalista Marta Rodríguez; y al docente y realizador audiovisual Diego García Moreno.
Entérese de más: Las películas nominadas a los Premios Macondo se pueden ver gratis en Medellín ¡Aquí le contamos!
Claudia Triana de Vargas fue promovida al grado de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras. El embajador destacó su labor “como una mujer líder, visionaria e inspiradora”.
Licenciada en Artes Liberales de la Universidad de Navarra (España), ha logrado concebir varios proyectos que han contribuido al fomento y desarrollo cinematográfico en el país. Ha impulsado iniciativas fundamentales como la creación del Mercado Audiovisual de Bogotá – BAM, y la formulación de la Ley de Cine (2004) y la Ley Filmación Colombia (2012). Ha sido directora de Proimágenes Colombia desde su fundación en 1998.
Fue directora de la Cinemateca Distrital de Bogotá, con la cual estuvo vinculada durante seis años, y creó los Cuadernos de Cine Colombiano, publicación monográfica orientada a destacar y documentar la labor de los cineastas nacionales.
Por su parte, Marta Rodríguez recibió la distinción de Chevalier (Caballero) de la Orden de las Artes y las Letras. “Usted es un ejemplo notable para las generaciones de mujeres cineastas, y estoy orgulloso de condecorarla esta noche”, expresó el embajador. Rodríguez es documentalista, productora, directora y escritora. Considerada como una pionera del cine documental en Colombia y América Latina, su obra pone énfasis en las vidas y experiencias de la clase trabajadora colombiana mediante la recuperación de la historia a través de la memoria popular.