Claudia Triana, Marta Rodríguez y Diego García Moreno: los colombianos reconocidos por Francia por su aporte al cine

El embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, impuso las insignias de la Orden de las Artes y las Letras a la directora de Proimágenes Colombia, Claudia Triana; la antropóloga y documentalista Marta Rodríguez; y al docente y realizador audiovisual Diego García Moreno. Entérese de más: Las películas nominadas a los Premios Macondo se pueden ver gratis en Medellín ¡Aquí le contamos! Claudia Triana de Vargas fue promovida al grado de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras. El embajador destacó su labor “como una mujer líder, visionaria e inspiradora”. Licenciada en Artes Liberales de la Universidad de Navarra (España), ha logrado concebir varios proyectos que han contribuido al fomento y desarrollo cinematográfico en el país. Ha impulsado iniciativas fundamentales como la creación del Mercado Audiovisual de Bogotá – BAM, y la formulación de la Ley de Cine (2004) y la Ley Filmación Colombia (2012). Ha sido directora de Proimágenes Colombia desde su fundación en 1998. Fue directora de la Cinemateca Distrital de Bogotá, con la cual estuvo vinculada durante seis años, y creó los Cuadernos de Cine Colombiano, publicación monográfica orientada a destacar y documentar la labor de los cineastas nacionales. Por su parte, Marta Rodríguez recibió la distinción de Chevalier (Caballero) de la Orden de las Artes y las Letras. “Usted es un ejemplo notable para las generaciones de mujeres cineastas, y estoy orgulloso de condecorarla esta noche”, expresó el embajador. Rodríguez es documentalista, productora, directora y escritora. Considerada como una pionera del cine documental en Colombia y América Latina, su obra pone énfasis en las vidas y experiencias de la clase trabajadora colombiana mediante la recuperación de la historia a través de la memoria popular.

La documentalista Marta Rodríguez recibió la Orden de las Artes y las Letras por su trayectoria pionera en el cine social colombiano y latinoamericano. FOTO Colprensa

Es directora, junto a Jorge Silva, de Chircales; Nacer de nuevo, sobre una pareja de ancianos sobrevivientes de la tragedia de Armero, premiado ese mismo año en Leipzig y en 1988 en los festivales de Cartagena y Oberhausen; y Amor, mujeres y flores (restaurada), acerca de las condiciones en que son explotadas las operarias de los cultivos de flores en la sabana de Bogotá. Finalmente, Diego García Moreno fue nombrado también Chevalier (Caballero). “Su compromiso con la memoria y la promoción del cine documental colombiano, desde hace 25 años, ha marcado el paisaje cultural del país”, destacó el embajador. García Moreno es director, productor y docente de cine y video documental. Fue socio fundador de la Asociación de Documentalistas Alados y realizador de documentales como Manrique, mi viejo barrio, El oro de María del Pardo, El espectador, Toupie or not toupie, El islote y Domingo de feria. Fue fotógrafo y camarógrafo de cineastas como Luis Ospina, Catalina Villar, Luis Alberto Restrepo, Gonzalo Justiniano y Sergio García. Le puede interesar: NOVIEMBRE, una película que retrata la toma del Palacio de Justicia desde adentro, llega a las salas de cine La Orden de las Artes y las Letras (Ordre des Arts et des Lettres) es una distinción honorífica creada por el Ministerio de Cultura de Francia en 1957, que se otorga en tres grados: Chevalier (Caballero), Officier (Oficial) y Commandeur (Comendador). Representa un símbolo de admiración y respeto hacia el talento artístico y literario, con lo cual Francia reafirma su compromiso con la diversidad cultural y fortalece los lazos de cooperación artística con Colombia, al reconocer a creadores cuya obra ha enriquecido el diálogo entre ambas naciones. “El verdadero éxito no radica solo en los premios y reconocimientos, sino en la capacidad de utilizar nuestro talento para generar un cambio real en el mundo”, expresó el embajador Itté durante su discurso.

¿Quiénes son los condecorados con la Orden de las Artes y las Letras en 2024?

Claudia Triana de Vargas, directora de Proimágenes Colombia desde su fundación en 1998, ha sido una de las figuras más influyentes en el desarrollo del cine nacional. Licenciada en Artes Liberales de la Universidad de Navarra, impulsó la Ley de Cine (2004), la Ley Filmación Colombia (2012) y la creación del Bogotá Audiovisual Market (BAM). Su gestión ha articulado al Estado, la empresa privada y los creadores para fortalecer la industria audiovisual del país. Fue directora de la Cinemateca Distrital y creadora de los Cuadernos de Cine Colombiano. En 2024 fue promovida al grado de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras. Marta Rodríguez es antropóloga, documentalista y pionera del cine social en América Latina. Su obra, realizada junto a Jorge Silva, es un testimonio de la lucha y la memoria popular en Colombia. Con filmes como Chircales, Nacer de nuevo y Amor, mujeres y flores, retrató las desigualdades y resistencias de comunidades obreras y campesinas. Ha sido reconocida en festivales internacionales y considerada un referente del documental comprometido. Su trabajo ha contribuido a construir una mirada crítica y humana del país. En 2024 fue distinguida por Francia con el grado de Chevalier de la Orden de las Artes y las Letras. Y Diego García Moreno es un director, productor y docente con más de 25 años dedicados al cine documental. Fundador de la Asociación de Documentalistas Alados, ha construido una filmografía centrada en la memoria, la identidad y la vida cotidiana colombiana. Entre sus obras se destacan Manrique, mi viejo barrio, El oro de María del Pardo, El islote y Domingo de feria. Su mirada combina rigor estético y compromiso social. Ha colaborado con cineastas como Luis Ospina, Catalina Villar y Gonzalo Justiniano. En 2024 fue nombrado Chevalier de la Orden de las Artes y las Letras por su aporte al patrimonio audiovisual de Colombia.

¿Por qué Francia los condecoró con la Orden de las Artes y las Letras?

Porque su trabajo ha fortalecido el diálogo cultural entre Francia y Colombia, además de contribuir al desarrollo del cine y las artes audiovisuales del país. El Ministerio de Cultura francés reconoció su aporte al patrimonio cinematográfico y su influencia en la promoción, la memoria y la creación artística en Colombia.

¿Cuál ha sido el impacto de estos tres creadores en el desarrollo del cine y la cultura audiovisual en Colombia?

Los tres han sido pilares del cine colombiano desde distintos frentes: Claudia Triana desde la gestión institucional y la legislación; Marta Rodríguez desde el documental social y la memoria histórica; y Diego García Moreno desde la enseñanza, la producción y la difusión del cine documental. Su trabajo ha consolidado una identidad cinematográfica nacional reconocida internacionalmente.

¿Qué representa la Orden de las Artes y las Letras y qué otros colombianos la han recibido?