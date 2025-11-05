¿Regreso de La momia? Brendan Fraser y Rachel Weisz podrían reunirse en nueva película

Las generaciones X, los millennials y parte de los centennials tienen un grato recuerdo de las películas de La momia, protagonizadas por Brendan Fraser y Rachel Weisz, que marcaron un antes y un después en el cine moderno.

Todavía permanecen en la memoria las escenas en las que Rick O’Connell era salvado por la intelectual Evelyn Carnahan, una bibliotecaria que estaba enamorada de las antigüedades de El Cairo, en Egipto, pero su curiosidad por la historia y la cultura siempre los llevaba a vivir momentos de terror y rodeados de muertos que revivían tras algunos rituales.

La última vez que se vio a Fraser y Weisz trabajando juntos en la trilogía fue en 2001, con El regreso de la momia, cinta que también contó con la participación de Dwayne “The Rock” Johnson en el papel de “El Rey Escorpión”.

Más de dos décadas después, surgen nuevos rumores sobre el regreso de estas estrellas del entretenimiento en una nueva entrega de La momia 4. El sitio web Deadline publicó una noticia sobre la posible producción de una nueva película protagonizada nuevamente por Brendan Fraser y Rachel Weisz.

Aunque aún no hay una confirmación oficial al respecto, David Coggeshall, quien al parecer trabajaría en el guion, avivó los rumores tras repostear la publicación y escribir: “El secreto ya se ha revelado”.