x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Regreso de La momia? Brendan Fraser y Rachel Weisz podrían reunirse en nueva película

Cada vez son más fuertes los rumores sobre el regreso de esta franquicia, que marcó un antes y un después en el cine moderno y llevó al estrellato a sus protagonistas, hoy ganadores del Óscar.

  • Los fuertes rumores del regreso de La momia 4 con el protagónico de Brendan Fraser y Rachel Weisz. FOTO: Universal Pictures
    Los fuertes rumores del regreso de La momia 4 con el protagónico de Brendan Fraser y Rachel Weisz. FOTO: Universal Pictures
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

05 de noviembre de 2025
bookmark

Las generaciones X, los millennials y parte de los centennials tienen un grato recuerdo de las películas de La momia, protagonizadas por Brendan Fraser y Rachel Weisz, que marcaron un antes y un después en el cine moderno.

Todavía permanecen en la memoria las escenas en las que Rick O’Connell era salvado por la intelectual Evelyn Carnahan, una bibliotecaria que estaba enamorada de las antigüedades de El Cairo, en Egipto, pero su curiosidad por la historia y la cultura siempre los llevaba a vivir momentos de terror y rodeados de muertos que revivían tras algunos rituales.

Lea también: Brendan Fraser o el nuevo Jonás de Hollywood: The Whale le dio la revancha

La última vez que se vio a Fraser y Weisz trabajando juntos en la trilogía fue en 2001, con El regreso de la momia, cinta que también contó con la participación de Dwayne “The Rock” Johnson en el papel de “El Rey Escorpión”.

Más de dos décadas después, surgen nuevos rumores sobre el regreso de estas estrellas del entretenimiento en una nueva entrega de La momia 4. El sitio web Deadline publicó una noticia sobre la posible producción de una nueva película protagonizada nuevamente por Brendan Fraser y Rachel Weisz.

Entérese: El emotivo discurso de Brendan Fraser al ganar el Critic’s Choice

Aunque aún no hay una confirmación oficial al respecto, David Coggeshall, quien al parecer trabajaría en el guion, avivó los rumores tras repostear la publicación y escribir: “El secreto ya se ha revelado”.

Universal Pictures estaría en conversaciones con los actores, así como con los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. También suenan como posibles productores Sean Daniel, William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein, de Project X Entertainment.

Este sería otro intento de Universal por compensar el fracaso en críticas de La momia (2017), protagonizada por Tom Cruise, que aunque tuvo un buen desempeño en taquilla —recaudando 409 millones de dólares en todo el mundo—, no logró el impacto esperado entre los cinéfilos.

Siga leyendo: Premios Macondo 2025: así fue la gran celebración del cine colombiano en Medellín

Temas recomendados

Cultura
Cine
Películas
Redes sociales
Virales
Actor
Universal+
hollywood
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida