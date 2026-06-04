Andariega, la película antioqueña que retrata las vidas de las recolectoras de café en Colombia

Cada vez son más los largometrajes documentales nacionales que llegan a las salas de cine del país. Uno de los más recientes es Andariega, un retrato vivo de las mujeres nómadas recolectoras de café en Colombia.
Escrita y dirigida por Raúl Soto Rodríguez y producida por Briosa Films, la película tuvo su estreno mundial en la edición 64 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) y también fue presentada internacionalmente en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), antes de llegar a la cartelera colombiana.
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Cada año, María Yesenia Herrera, de 26 años y apodada “Chena”, se une a la diáspora de campesinos andariegos que se movilizan por Colombia recogiendo las cosechas de café. Viajar y trabajar son la base de su autonomía.
En su equipaje carga un cuaderno escolar donde escribe reflexiones sobre su pasado y la vida que afronta como mujer y madre, sosteniendo a la distancia un hogar lleno de dificultades y escasez. A pesar de su juventud, su cuerpo se está debilitando, poniendo en entredicho su propia idea de libertad.
Andariega cuenta con la participación de María Yesenia Herrera Benítez, Gloria Fanny Benítez, Libardo Herrera, Marlen Herrera Benítez, Isabel Herrera Benítez, José David Sea Herrera, Deiner Herrera Benítez ‘Totoi’, Yoiner Herrera Benítez y Natalia Bermúdez Garcés.