¿Quién es Luis Felipe Henao, el nuevo presidente de la junta de Ecopetrol?

Ecopetrol amaneció este viernes 24 de julio con una noticia que cambia el mapa de poder de la compañía más grande de Colombia. Luis Felipe Henao Cardona, de 46 años, quedó al frente de la junta directiva, en reemplazo de Ángela María Robledo Gómez.
Henao es abogado de la Universidad del Rosario y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, en España. Tiene especializaciones en Derecho de Empresa, también en el Rosario, y en Derecho Penal, cursada en Salamanca.
Hace parte de la junta directiva desde marzo de 2025, como miembro independiente, y allí presidió el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad.
Su hoja de vida combina sector público, ejercicio jurídico y consultoría empresarial. Entre 2013 y 2016 fue ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Antes fue viceministro de esa misma cartera y también viceministro de Participación e Igualdad de Derechos.
También ocupó la Secretaría General de los ministerios del Interior y Justicia, y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Tras dejar el sector público, se dedicó a la consultoría en estrategia y gobierno corporativo, y escribió como columnista en El Espectador y El Tiempo, además de participar como panelista en el programa Hora 20.
Hoy es miembro de las juntas directivas de EPM y del Banco AV Villas, y representante legal de Lambda Soluciones Consultoría.
Además, Ecopetrol destaca que su experiencia cubre nueve frentes como industria energética, transición energética, alta dirección, asuntos de gobierno y política pública, finanzas, talento humano, temas jurídicos y de gobierno corporativo, medio ambiente, y estrategia empresarial.
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