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Ciey, el músico paisa detrás de grandes éxitos mundiales

El músico, nacido en Itagüí, ha trabajado con algunos de los artistas más populares del mundo: Shakira, Carlos Santana, Ricky Martin y más.

  • Más allá de ser músico, productor y compositor, Ciey se define como un creativo. En sus planes está hacer música para cine y porque no, entrar al mundo de la moda. FOTO Cortesía.
    Más allá de ser músico, productor y compositor, Ciey se define como un creativo. En sus planes está hacer música para cine y porque no, entrar al mundo de la moda. FOTO Cortesía.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 3 horas
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Monotonía, una de las canciones más importantes y exitosas de Shakira en los últimos años, tiene sello paisa.

El tema, en colaboración con el reguetonero puertorriqueño Ozuna, nació de un reto: los productores Cristian Álvarez, Ciey y Alejandro Robledo Valencia NUP, se propusieron hacer por primera vez bachata, pero a su manera, acercando ese tradicional género dominicano al reguetón característico de Medellín.

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“Yo pensé en algo muy minimalista, muy cercano al urbano, entonces fijamos cuatro acordes básicos y trabajamos apoyándonos con músicos de la ciudad”, dice Ciey.

Hicieron la pista, se la mandaron a Keityn, uno de los compositores más aclamados...

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