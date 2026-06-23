Ciey, el músico paisa detrás de grandes éxitos mundiales

Monotonía, una de las canciones más importantes y exitosas de Shakira en los últimos años, tiene sello paisa. El tema, en colaboración con el reguetonero puertorriqueño Ozuna, nació de un reto: los productores Cristian Álvarez, Ciey y Alejandro Robledo Valencia NUP, se propusieron hacer por primera vez bachata, pero a su manera, acercando ese tradicional género dominicano al reguetón característico de Medellín. Le puede interesar: Yosua, el rapero mexicano que pedalea en Medellín para vender tacos de canasta “Yo pensé en algo muy minimalista, muy cercano al urbano, entonces fijamos cuatro acordes básicos y trabajamos apoyándonos con músicos de la ciudad”, dice Ciey. Hicieron la pista, se la mandaron a Keityn, uno de los compositores más aclamados...