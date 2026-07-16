Esta habría sido la causa de muerte del actor de Jurassic Park Sam Neill

La estrella de Jurassic Park, Sam Neill, murió de una neumonía, informó su agente este jueves en un mensaje destinado a aclarar la situación a los fanáticos del recordado actor.

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Neill falleció el lunes en Australia a los 78 años, aseguró entonces su familia en un comunicado. En ese momento, el actor ya no padecía cáncer, añadieron sus allegados sin dar más detalles sobre la causa de su deceso.

“Hablé con su familia y deseo aclarar algunos detalles para sus fans”, dijo Philip Grenz, el representante del actor durante años, en un comunicado a la emisora pública Radio New Zealand.

“Sam falleció a causa de una neumonía. Antes de enfermarse, Sam había luchado valientemente y vencido un linfoma gracias a un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T”.