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Esta habría sido la causa de muerte del actor de Jurassic Park Sam Neill

El actor falleció el pasado lunes en Australia a los 78 años.

  • El actor es recordado sobre todo por su papel de Alan Grant, el paleontólogo protagonista de Jurassic Park. FOTO Cortesía Colprensa.
    El actor es recordado sobre todo por su papel de Alan Grant, el paleontólogo protagonista de Jurassic Park. FOTO Cortesía Colprensa.
  • Esta habría sido la causa de muerte del actor de Jurassic Park Sam Neill
Agencia AFP
hace 3 horas
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La estrella de Jurassic Park, Sam Neill, murió de una neumonía, informó su agente este jueves en un mensaje destinado a aclarar la situación a los fanáticos del recordado actor.

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Neill falleció el lunes en Australia a los 78 años, aseguró entonces su familia en un comunicado. En ese momento, el actor ya no padecía cáncer, añadieron sus allegados sin dar más detalles sobre la causa de su deceso.

“Hablé con su familia y deseo aclarar algunos detalles para sus fans”, dijo Philip Grenz, el representante del actor durante años, en un comunicado a la emisora pública Radio New Zealand.

“Sam falleció a causa de una neumonía. Antes de enfermarse, Sam había luchado valientemente y vencido un linfoma gracias a un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T”.

Esta habría sido la causa de muerte del actor de <i>Jurassic Park </i>Sam Neill

La familia del actor celebrará una ceremonia privada en Nueva Zelanda, dijo el agente.

“Dado que Sam era un hombre muy reservado que detestaba el alboroto, su familia le rendirá homenaje con una ceremonia conmemorativa privada en su granja de Nueva Zelanda en una fecha posterior aún por determinar”, añadió.

Grenz señaló que Neill había filmado cuatro proyectos durante el último año, los cuales se estrenarán en los “próximos meses”, sin dar más detalles.

Neill reveló en unas memorias de 2023 que “posiblemente se estaba muriendo” de un linfoma no Hodgkin en etapa tres. Sin embargo, a principios de este año declaró que ya no tenía cáncer, gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunológico.

Nacido en Irlanda del Norte en 1947, el actor se mudó a la escarpada Isla Sur de Nueva Zelanda cuando era niño.

Su trayectoria artística empezó en 1977 con su participación en Sleeping Dogs, una de las películas más importantes del cine neozelandés. Posteriormente, consolidó su prestigio con títulos como My Brilliant Career, La profecía III y Posesión.

Sin embargo, fue en 1993 cuando alcanzó el reconocimiento mundial gracias a dos producciones que marcaron la historia del cine: El piano, de Jane Campion, y Jurassic Park, la exitosa película dirigida por Steven Spielberg que revolucionó los efectos especiales y se convirtió en un fenómeno cultural. Ahí interpretó al recordado paleontólogo Alan Grant.

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Su filmografía también incluyó participaciones en grandes producciones como La caza del Octubre Rojo, Dead Calm, junto a Nicole Kidman, además de su incursión en el Universo Cinematográfico de Marvel con Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder. En televisión también dejó huella con series como Peaky Blinders y The Twelve.

¿De qué murió Sam Neill, actor de Jurassic Park?
Sam Neill murió a causa de una neumonía, según confirmó su agente, Philip Grenz. La aclaración se hizo después de que inicialmente solo se informara sobre su fallecimiento sin precisar la causa.
¿Sam Neill todavía tenía cáncer cuando falleció?
No. Según su agente y su familia, Sam Neill ya no padecía cáncer al momento de su muerte. El actor había superado un linfoma gracias a un tratamiento de terapia CAR-T, de acuerdo con la información compartida en la noticia.
¿Qué es la terapia CAR-T que ayudó a Sam Neill?
La terapia CAR-T es un tratamiento que modifica genéticamente células del sistema inmunológico para combatir ciertos tipos de cáncer.

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