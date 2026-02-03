La Casa Museo Otraparte reabre sus puertas: esta es la programación cultural de febrero

Después de estar cerrada entre el 26 y el 30 de enero debido a una jornada de mantenimiento preventivo, este fin de semana la Casa Museo Otraparte reanudó sus actividades y dio a conocer la programación cultural que tendrá durante febrero.
Otraparte, ubicada en Envigado, es uno de los centros culturales más importantes del Valle de Aburrá. El terreno en el que se encuentra la casa-finca, considerada Bien Cultural de Interés Público de la Nación, perteneció al filósofo y escritor Fernando González. Desde la década de los ochenta, este espacio está dedicado a promover su obra y a ser escenario de diferentes eventos culturales abiertos al público.
Allí, mes a mes, se realizan presentaciones de libros, proyecciones de películas y conversatorios.