¿Víctima de los narcocorridos? Ernesto Barajas del grupo Enigma Norteño fue asesinado en México

Un cantante de música regional mexicana, que en su repertorio tenía canciones dedicadas a bandas del narcotráfico, fue asesinado a balazos este martes en la localidad de Zapopan, en el oeste de México.
Ernesto Barajas, perteneciente al grupo Enigma Norteño, fue asesinado dentro de un estacionamiento, informaron autoridades.
Varios intérpretes de esos temas, conocidos en México como narcocorridos, han sido blanco de la violencia del crimen organizado. A finales de mayo, cinco integrantes del grupo Fugitivo fueron hallados asesinados.
“Desde el momento en que se tuvo el conocimiento del fallecimiento de la persona referida, la Fiscalía del Estado inició los trabajos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos”, dijo la fiscalía.