¿Víctima de los narcocorridos? Ernesto Barajas del grupo Enigma Norteño fue asesinado en México

“Desde el momento en que se tuvo el conocimiento del fallecimiento de la persona referida, la Fiscalía del Estado inició los trabajos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos”, dijo la fiscalía.

Varios intérpretes de esos temas, conocidos en México como narcocorridos, han sido blanco de la violencia del crimen organizado. A finales de mayo, cinco integrantes del grupo Fugitivo fueron hallados asesinados.

Un cantante de música regional mexicana, que en su repertorio tenía canciones dedicadas a bandas del narcotráfico, fue asesinado a balazos este martes en la localidad de Zapopan, en el oeste de México.

La víctima se encontraba dentro del lugar cuando dos sujetos llegaron en motocicleta y dispararon varias veces en su contra, según la policía de Zapopan. En la agresión murió otro hombre y una mujer resultó lesionada en una pierna.

La agrupación Enigma Norteño tiene cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify. Entre su repertorio figuran temas alusivos a personajes del narcotráfico como ¿Van a querer más?, dedicada a Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México. O Los Chapitos, dedicado a los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos.

Para saber más: Estéreo Picnic 2026: ya hay fechas oficiales y para el inicio de venta de boletería del festival

Según versiones de la prensa mexicana, Barajas recibió amenazas del CJNG en julio de 2023 a través de un letrero, cuando se iba a presentar en la Feria de Baja California.

Los narcocorridos han generado polémica en México. La agrupación Los Alegres del Barranco fue acusada de apología del delito a finales de marzo por haber interpretado una composición que ensalzaba a Oseguera.

La lista de artistas amenazados y asesinados, al parecer por el narco, es bastante larga. En 2023 también fue amenazado por el CJNG, el cantante y compositor mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, más conocido como Peso Pluma. Pero quizás los dos casos más recordados por los seguidores de corridos son los de Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, asesinado en Reynosa el 25 de noviembre de 2006 y Chalino Sánchez, el Rey de los Corridos, ocurrido el 16 de mayo de 1992. Ambos fueron asesinados después de cantar.