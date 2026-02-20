Expertos analizan el boom “therian” y sus riesgos: ¿una búsqueda de identidad o un problema social?

Lo que empezó como un murmullo en foros especializados y pequeñas comunidades digitales terminó saliendo de las pantallas para instalarse en plazas y parques de distintos países. Alemania, España, Argentina, México, Estados Unidos y ahora Colombia han visto aparecer a grupos de jóvenes que, entre miradas curiosas y polémica creciente, protagonizan una escena que ya dejó de ser exclusivamente virtual. El fenómeno trasciende la categoría de tendencia en redes sociales. Se trata de los therians, jóvenes que aseguran experimentar una conexión profunda —emocional, espiritual o psicológica— con uno o varios animales, a los que consideran parte esencial de su identidad. Le puede interesar: Video | Hombre que se identificó como “therian-rata” fue capturado por robar en Bogotá Lejos de un simple juego o de un disfraz pasajero, el movimiento ha abierto un intenso debate social. En varios lugares se han registrado episodios llamativos y denuncias por agresiones, situaciones que han puesto el foco público sobre una comunidad que hasta hace poco permanecía casi invisible. EL COLOMBIANO habló con dos expertos de distintas áreas que investigan y analizan a fondo toda la composición del ser humano, con el fin de dar a conocer diferentes puntos de vista sobre el tema.

Una mirada psicológica: ¿un problema social de identidad o atención?

Los grupos de jóvenes, principalmente de entre 18 y 30 años, se reúnen para realizar prácticas que fueron conocidas según ellos mismos como quadrobics. Esta actividad consiste en desplazarse utilizando brazos y piernas como si fueran extremidades animales, realizando saltos y carreras cortas. Para quienes participan, reducir esto a un simple disfraz es insuficiente. Aunque utilizan máscaras, colas y accesorios, sostienen que no interpretan un personaje: aseguran que su “animal interior” forma parte de quiénes son, aunque en esta comunidad no existe una definición única. Para muchas personas y usuarios en redes sociales, los therians se estarían convirtiendo en un problema social y actúan de esta manera solo para “llamar la atención”. EL COLOMBIANO habló con Santiago Rios, psicólogo y fundador de Brainum, centro de psicología clínica y deportiva, para conocer el análisis desde este campo. Según el experto, no es la etiqueta, sino comprender “qué significa para la persona, o qué malestar está intentando tapar y si eso interfiere en el funcionamiento social, académico o laboral, ya que ahí es donde comienza el análisis psicológico a profundidad”. “Estas son prácticas que de pronto las personas en su desesperación podrían utilizar para sanar sus vacíos. No es la manera. Ellos están cayendo en la ridiculización, pero están ganando lo que buscan; pero sí se deben poner límites cuando la conducta afecta a otros. Y si ya ellos están transgrediendo la convivencia o los derechos del otro, no se puede permitir”, afirmó. Medios de comunicación y portales en redes sociales han retratado los casos de denuncias contra los therians, ya que, tras morder o golpear a otra persona, no hay identidad que justifique lo que hacen, por decir que es por una identidad. “La persona se respeta, pero no todas sus conductas. Ninguna identidad justifica alguna agresión física. Claramente, cuando hay una agresión hacia la otra persona, cada uno verá qué hace y cómo responde. La clave está en el equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social”, concluyó Santiago.

Raíces mitológicas y diferencias conceptuales: ¿una verdadera búsqueda de identidad?