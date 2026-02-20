Expertos analizan el boom “therian” y sus riesgos: ¿una búsqueda de identidad o un problema social?

Lo que empezó como un murmullo en foros especializados y pequeñas comunidades digitales terminó saliendo de las pantallas para instalarse en plazas y parques de distintos países. Alemania, España, Argentina, México, Estados Unidos y ahora Colombia han visto aparecer a grupos de jóvenes que, entre miradas curiosas y polémica creciente, protagonizan una escena que ya dejó de ser exclusivamente virtual.
El fenómeno trasciende la categoría de tendencia en redes sociales. Se trata de los therians, jóvenes que aseguran experimentar una conexión profunda —emocional, espiritual o psicológica— con uno o varios animales, a los que consideran parte esencial de su identidad.
Le puede interesar: Video | Hombre que se identificó como “therian-rata” fue capturado por robar en Bogotá
Lejos de un simple juego o de un disfraz pasajero, el movimiento ha abierto un intenso debate social. En varios lugares se han registrado episodios llamativos y denuncias por agresiones, situaciones que han puesto el foco público sobre una comunidad que hasta hace poco permanecía casi invisible.
EL COLOMBIANO habló con dos expertos de distintas áreas que investigan y analizan a fondo toda la composición del ser humano, con el fin de dar a conocer diferentes puntos de vista sobre el tema.