Tremendo susto: helicóptero de la Fuerza Aeroespacial se cruzó en el despegue de avión de Latam en aeropuerto de Bogotá

Un despegue por poco termina en tragedia este viernes en el aeropuerto El Dorado de Bogotá luego de que un avión de la aerolínea Latam tuviera que interrumpir su salida, en pleno carreteo, porque un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se le atravesó en su trayectoria.
En video: Avión que cubría ruta San Andrés - Providencia no pudo aterrizar por fuertes vientos; maniobra del piloto evitó posible tragedia
Los hechos ocurrieron a las 5:50 de la tarde de este 20 de febrero cuando el vuelo LA4278, que cubría la ruta Bogotá – San Andrés con 157 pasajeros a bordo, “debió rehusar el despegue durante su carrera final debido a que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana se cruzó en la trayectoria de despegue”, explicó Latam en un comunicado.