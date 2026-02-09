Masacre en Caldas: tres miembros de una familia fueron asesinados en el municipio de Marquetalia

En Caldas las alertas están encendidas tras una masacre ocurrida en la noche de este domingo en zona rural del municipio de Marquetalia. Los hechos, que aún son materia de investigación, ocurrieron en la vereda Cúcuta, donde tres hombres, miembros de una misma familia, fueron masacrados por hombres armados. Una familiar fue quien precisamente halló los cuerpos y avisó a las autoridades sobre las 6:30 p. m. Lea aquí: Antioquia arrancó 2026 con racha violenta: 53 homicidios en 13 días Las víctimas fueron identificadas como Marco Tulio López Osorio, de 30 años; Lorenzo López Osorio, de 32, y Damián López Osorio, de 33, cuyos cuerpos estaban en la ribera del río Guarinó.

La masacre, la número 14 de acuerdo con la fundación Indepaz, genera temor en la comunidad que viene percibiendo el deterioro acelerado del orden público en esa región de Caldas. En esa línea, Indepaz recordó la Alerta Temprana 013/25 de la Defensoría del Pueblo que incluye a Marquetalia y en la que se describe cómo la imposición de normas y “formas de gobernanza ilegal” por parte de grupos armados representa un riesgo permanente de violación de los derechos de la población. Siga leyendo: Identifican a los tres hombres hallados muertos en Abejorral Así mismo, recordaron la Alerta Temprana 021 del 2019, en la que también aparece Marquetalia y en la que se advierte sobre “la persistencia de riesgos para la población civil asociados a hechos de homicidio, amenazas, control social armado y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en zonas rurales del territorio”.