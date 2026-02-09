x

Esta es la pareja que murió en el incendio de una casa en el barrio Santa María La Nueva, Itagüí

Un presunto descuido en la cocina habría provocado la conflagración que cobró la vida de esta joven pareja por aparente inhalación de humo.

    Jeimar Mateo López Serna, de 24 años, y María José González González, de 22, fueron las dos víctimas del incendio dentro de esta vivienda del barrio Santa María La Nueva. FOTOS: SINDY VALLE Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 6 horas
bookmark

Hacer de comer y descuidar el fogón terminó por ocasionarle la muerte a una joven pareja que residía dentro de un apartaestudio del barrio Santa María La Nueva, en Itagüí, por el incendio que se generó dentro de la cocina que los asfixió.

Los hechos se registraron a las 4:45 de la tarde del pasado domingo en la calle 44 con la carrera 55D, al parecer, cuando pusieron a cocinar el almuerzo y se quedaron dormidos. En estos hechos fallecieron Jeimar Mateo López Serna, de 24 años, y María José González González, de 22.

Los vecinos, al ver el humo que salía de la vivienda, de inmediato se alertaron por lo sucedido. Fue entonces cuando decidieron ingresar, tumbando la puerta, para intentar sofocar la humareda que salía de la propiedad y, de paso, ver si había personas adentro afectadas por esta situación.

“Ellos como que se pusieron a cocinar y tenían la ventana tapada, por lo que el humo salía por debajo de la puerta. Fue entonces cuando tuvieron que dañar las cerraduras para poder entrar”, relató un vecino del sector.

Entérese: Así fue como se escapó y se entregó Laura, la mujer señalada de quemar a su esposo en La Milagrosa, Medellín

Cuando lograron abrir la puerta, encontraron a ambas personas inconscientes y procedieron a sacarlas de la casa. Así mismo, se dirigieron al fogón para apagar el alimento que se quemó y que provocó la conflagración.

A ambos les intentaron hacer reanimación y los trasladaron en un carro particular hacia el Hospital San Rafael 1, de Itagüí, donde los intentaron atender, pero ambos llegaron sin signos vitales, de acuerdo con la información de las autoridades.

Le puede interesar: Ayuda urgente: familias de La Pintada lo perdieron todo tras incendio

En medio de estos hechos, personal del Cuerpo de Bomberos de Itagüí acudió al sitio y realizó las verificaciones correspondientes. Finalmente, encontraron que después de controlada la emergencia dentro de esta cocina, no había más riesgos de que se reiniciara la conflagración.

Jeimar Mateo y María José eran padres de una niña menor de edad, la cual no se encontraba en el momento que se presentó esta emergencia, de acuerdo con la información oficial.

Esta situación revive el llamado que hacen frecuentemente las autoridades de nunca dejar abandonados los fogones para evitar este tipo de incendios que puedan ser letales, como ocurrió con esta pareja.

Además, se recomienda cocinar con espacios ventilados para permitir la salida del humo de los alimentos, principalmente cuando hay algún inconveniente con los mismos que pueda generar pequeñas conflagraciones.

