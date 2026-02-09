Colombia quiere saltar al top 10 mundial de la agroindustria; esta es la hoja de ruta de la Andi

Colombia no está aprovechando todo su potencial agroindustrial. Así lo resume Camilo Montes, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi, al explicar el contexto del sexto Congreso Agroindustrial 2026.
Este evento se realizará esta semana en Plaza Mayor, Medellín, del 11 al 12 de febrero, con una asistencia estimada de 400 personas de toda la cadena productiva.
No es casual que el evento vuelva a Antioquia por tercera vez. Para la Andi, el departamento es un epicentro natural de la agroindustria nacional, por su músculo empresarial, su infraestructura y su capacidad de innovación.
Además, el congreso tiene cobertura nacional y está abierto a cualquier interesado, no solo a afiliados al gremio.
