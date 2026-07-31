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Cuando el amor mata: A Toxic Love Story, el documental que retrata una relación tóxica

El documental se estrenó en Netflix a finales de julio y forma parte del catálogo de producciones de Curious Films.

  • Los protagonistas de este documental llevaron el amor al extremo. Foto: Cortesía Netflix.
    Los protagonistas de este documental llevaron el amor al extremo. Foto: Cortesía Netflix.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Un matrimonio que recibe amenazas, una exnovia acusada de acosar a la pareja y una investigación que cambia de rumbo a medida que aparecen nuevas pruebas son los ingredientes de Una historia de amor tóxica (A Toxic Love Story), el documental dirigido por Alexandra Lacey. La producción reconstruye un caso ocurrido en California que, detrás de un aparente conflicto sentimental, expone una red de engaños y plantea interrogantes sobre la manera en que se construyen las narrativas mediáticas y judiciales.

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El largometraje, producido por Emma Supple y desarrollado por Curious Films, sigue la historia de Ian y Angela Díaz, una pareja de recién casados cuya vida cambia cuando recibe correos electrónicos amenazantes firmados por “Lilithistruth”. A partir de ese momento, las sospechas recaen sobre Michelle Hadley, expareja de Ian, quien había mantenido con él una relación en 2013.

Según el documental, Michelle e Ian habían planeado comprar un apartamento en Anaheim dos años después de conocerse a través de una plataforma de citas. La inversión generó problemas financieros y conflictos entre ambos, situación que continuó incluso después de que la relación terminara en 2015. Meses más tarde, Ian inició una relación con Angela Connell, con quien contrajo matrimonio en 2016.

Tras la boda comenzaron a llegar mensajes amenazantes dirigidos a la pareja. Además, las autoridades recibieron denuncias según las cuales Michelle habría publicado anuncios en internet para atraer a hombres con fantasías violentas hacia la vivienda de los recién casados. Las evidencias parecían apuntar directamente hacia ella y la investigación avanzó bajo esa hipótesis.

Sin embargo, la directora Alexandra Lacey explica que el interés del documental surgió precisamente porque la historia parecía mucho más compleja de lo que reflejaban los titulares de la época. “La prensa suele reducir los casos criminales a historias de héroes y villanos, pero la verdad casi siempre es mucho más compleja”, señala.

Para reconstruir los hechos, el equipo revisó expedientes judiciales, declaraciones, documentos oficiales y material de archivo inédito. También entrevistó durante varios meses a Michelle Hadley, quien había sido ampliamente señalada cuando el caso se hizo público en 2016.

Lacey afirma que la producción buscó que el espectador descubriera la información en el mismo orden en que lo hicieron la opinión pública y los investigadores, permitiendo que cada nueva evidencia modificara la percepción inicial de los hechos. Emma Supple añade que decenas de personas aportaron testimonios durante la investigación, aunque muchas de ellas no aparecen frente a las cámaras.

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Además de reconstruir el caso, Una historia de amor tóxica examina el papel de los medios de comunicación, las autoridades y el sistema judicial frente a investigaciones complejas. Según sus realizadoras, la película no pretende cuestionar el trabajo policial, sino mostrar cómo incluso investigadores experimentados pueden ser inducidos al error cuando enfrentan esquemas de manipulación cuidadosamente elaborados.

El documental se estrenó en Netflix a finales de julio y forma parte del catálogo de producciones de Curious Films, compañía británica especializada en documentales de investigación y responsable de títulos como Lover, Stalker, Killer y The Man with 1000 Kids.

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Preguntas frecuentes

¿En qué caso real está basado el documental Una historia de amor tóxica?
El documental reconstruye un caso ocurrido en California que involucró a un matrimonio que recibió amenazas y a Michelle Hadley, expareja de Ian Díaz, quien fue acusada inicialmente de acosar a la pareja. A medida que avanza la investigación, aparecen nuevas pruebas que cambian el rumbo del caso.
¿Por qué la investigación cambió de rumbo durante el caso?
La investigación cambió porque surgieron nuevas evidencias que llevaron a reconsiderar la hipótesis inicial. El documental muestra cómo la información disponible fue modificando la percepción tanto de los investigadores como de la opinión pública.
¿Dónde se puede ver Una historia de amor tóxica?
El documental está disponible en Netflix. Según la información de la noticia, se estrenó en la plataforma a finales de julio.

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