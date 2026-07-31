C5i, el “Pentágono” de la seguridad de Medellín, ya alcanza el 25 % de avance

La construcción del Centro de Control, Cómputo, Comunicación, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i), considerada la principal apuesta tecnológica de Medellín para la seguridad y la atención de emergencias, alcanzó un avance físico del 25 %, según informó la Alcaldía. La infraestructura, que se levanta en el sector de Corazón de Jesús (Barrio Triste), cerca de la estación Cisneros del Metro y de la avenida Regional, tendrá una inversión superior a los $205.000 millones y concentrará en un mismo edificio la operación de distintas entidades encargadas de la seguridad, la movilidad, la gestión del riesgo y la respuesta a emergencias. En contexto: Medellín presentó el C5, el centro de policía y seguridad ciudadana más moderno del país Según el Distrito, actualmente avanzan de forma paralela las obras de la estructura del edificio, el desarrollo de las redes técnicas, el soterramiento de infraestructura eléctrica y la adecuación de los espacios donde funcionarán las plataformas tecnológicas.

Al mismo tiempo, se realiza la integración de los sistemas inteligentes que soportarán la operación del centro, entre ellos nuevas herramientas para fortalecer el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín (SIES-M), la detección y monitoreo de drones y la articulación con entidades nacionales. “El C5i ya dejó de ser un proyecto sobre planos para convertirse en una realidad que avanza a paso firme”, aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía. Amplíe la noticia: Así será el C5, el “pentágono” en el corazón de Medellín

Inteligencia artificial y drones

Cuando entre en operación, el C5i incorporará herramientas de inteligencia artificial, analítica de datos, videovigilancia, monitoreo del espacio aéreo y plataformas de coordinación operativa para fortalecer la prevención del delito y mejorar la respuesta frente a emergencias. Uno de los componentes más llamativos será un vertipuerto para drones, desde donde despegarán aeronaves destinadas a labores de vigilancia y apoyo a la Fuerza Pública y a los organismos de socorro. La infraestructura también incluirá tecnología para detectar y monitorear drones que sobrevuelen la ciudad.

La Alcaldía ha señalado que el nuevo centro permitirá integrar en un solo lugar la línea de emergencias 123, el Centro Automático de Despacho de la Policía, dependencias del Dagrd, la Secretaría de Movilidad, organismos de salud y otras entidades que actualmente operan desde sedes independientes. Además del componente tecnológico, la Administración indicó que la construcción ha generado 254 empleos. Aunque la inversión del edificio supera los $205.000 millones, la administración ha señalado en ocasiones anteriores que el costo total del proyecto aumentará con la adquisición de los equipos tecnológicos que harán parte del sistema. El C5i hace parte de una iniciativa anunciada desde la primera administración de Federico Gutiérrez (2016-2019), pero retomada y actualizada en el actual gobierno. La meta es que entre en funcionamiento durante 2027 y se convierta en el principal centro de comando para la seguridad y la atención de emergencias de Medellín. Lea más: Parque Primavera Norte tiene 30 % de avance: ya comenzó la construcción de la cancha sintética Villa Niza Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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